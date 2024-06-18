王柏傑爆酒駕撞車遭警方逮捕！曾飲酒失控還自殘　過去爭議一次看

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根據了解，王柏傑今天下午開著自小客車出門，沒想到與前方準備轉彎的遊覽車發生擦撞，所幸無人傷亡，不過事後警方到場協助處理事故時，王柏傑卻被測出酒測值高達0.44毫克，被員警依「公共危險罪」被當場逮捕。而王柏傑原定明（19）日要出席珠寶精品開幕活動，主辦單位向《NOWnews今日新聞》記者表示，經紀人已經取消該行程，並表態王柏傑目前的狀況：「身體不舒服，在家休息。」而對於酒駕事件，經紀人尚未回覆。
在錢櫃發生鬥毆 對象是竹聯幫成員
值得一提的是，這不是王柏傑首次出事，今年3月份，他與藝人修杰楷在錢櫃KTV唱歌，沒想到在途中爆發鬥毆，同行友人甚至被拖出包廂毆打，而王柏傑身上多處擦挫傷，衣服還染有血跡，修杰楷則是左眼角受傷。事後涉嫌打人的嫌犯身分被起底，竟然是擁有「竹聯幫」背景，還是統促黨成員的陳亞豪，而事後媒體詢問王柏傑，是否與竹聯幫有過節，王柏傑對此並未回應。
「飲酒失控」被柯佳嬿分手 後續割腕自殘就醫
另外，王柏傑的感情生活也相當精彩，不僅認愛過女星柯佳嬿、瑞莎，還曾和初家晴、蕭亞軒、陳語安、許瑋甯、王淨等多名女星傳過緋聞。而王柏傑與柯佳嬿的戀情，始於2008年兩人合作演出戲劇《比賽開始》，進而發展出戀情，但兩人在2010年就宣告分手，原因是女方不滿他喝酒就失控，才提出分手，但當時王柏傑疑似心有不甘，竟割腕自殘，事後還因此就醫。直到2021年，王柏傑再度官宣戀情，對外公開新對象是女星謝欣穎。
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