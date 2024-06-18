假釋期間再犯案！蘆洲砍臉男前科累累 11年前掐死婚外情女友
今（18）日上午8時許，新北市蘆洲區中華街發生當街砍人，犯嫌47歲陳姓男子不滿35歲楊姓男子欠債不還，持西瓜刀朝楊男追砍，導致楊男身中多刀倒臥血泊，就連臉皮也被削下一大塊。警方獲報到場後，當場將陳男逮捕，經查陳男前科累累，11年前曾在白沙灣民宿掐死婚外情女友，遭判刑10年，假釋出獄後仍不知悔改，又再犯下多起社會案件。
社會組/綜合報導
據了解，楊男、陳男原是多年好友，日前楊男向對方借貸2萬5千元，卻遲遲不還錢，甚至還囂張嗆聲，使陳男心生怨恨。今早，陳男帶著西瓜刀埋伏在楊男住家樓下，見楊男從對街買完早餐回家，立刻拿出西瓜刀上前追砍，楊男身中多刀倒地，右臉皮也被削下一大塊，最後滿身鮮血倒地、痛苦哀嚎。
警方獲報後，立即協助將楊男送醫救治，所幸並無生命危險，並循線逮捕陳嫌。經查發現，陳嫌過去有多項前科，包含侵占、妨害自由和殺人，婚後仍與邱姓女友持續交往，2013年時2人相約出遊，入住白沙灣秘密海灣民宿，疑似酒後發生口角，邱女想要回台北，陳男一氣之下竟將她掐死，伴屍一夜才自首，最後遭判刑10年。
直到2020年，陳男假釋出獄，但他仍不知悔改，一再犯下多起侵占、妨害自由和傷害等案件，還曾傳訊恐嚇已分手的前女友，威脅「你看我會不會去找你兒子」、「想找死不怕當不成鬼」、「要把牙齒一個一個拔下」等語，使被害人心生畏懼，行為極其惡劣。