屏東健康產業園區助攻　萬吉建設麟洛推住宅大樓

看準屏東縣麟洛鄉未來發展潛能，萬吉建設機構於麟洛推出大樓新案「萬吉藝山」，今(18)日舉行開工動土典禮。允城國際協理楊忠儒指出，「萬吉藝山」基地鄰近屏東縣健康產業園區，百億投資預計創造3000個工作機會，引進人流匯聚商圈，此外，5分鐘能上麟洛交流道，距離屏東市生活圈僅5分鐘車程，也為區域房市帶來加值效果。
記者陳美嘉／屏東報導
「萬吉藝山」基地面積約1148坪，將規劃地上12層、地下1層的集合式住宅88戶，23~33坪、2~3房；以及獨立土地權狀的透天產品12戶，透天總價約1500萬~2500萬元。未來完工後，將成為麟洛第一棟大樓產品，高樓層視野可眺望屏東大武山環景，並採星級飯店式管理，把關每位住戶的生活品質，為麟洛帶來全新居住體驗。
深耕屏東32年的萬吉建設機構，秉持「氧光、綠藝、匠築」三大建築精神，更結合藝術人文空間，打造與自然共存的理想建築。其中指標性個案萬吉樂山、萬吉閱山都是其代表作，曾在2022年榮獲建築園冶獎之肯定。此次在少有大樓產品的麟洛鄉推出大樓新案「萬吉藝山」，是看準麟洛鄉未來發展潛能。
允城國際協理楊忠儒表示，麟洛一年新屋供給僅約百戶，未來，隨著屏東縣健康產業園區開發，包含一期屏東義大醫院與二期百貨購物園區等，在人口進駐帶動下，房屋需求增加，基地又具備可以快速連結交流道與屏東市區等優勢，讓麟洛住宅大樓市場發展前景可期。