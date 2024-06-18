有3家好市多還不夠！盧秀燕再招手沃爾瑪：台中消費力就是強

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總部設在阿肯色州的沃爾瑪公司，是世界最大的零售商公司之一，在全球 27個國家經營上萬家購物廣場或會員商店，員工超過200萬人。盧秀燕表示，台中商業發展蓬勃，美商Costco在全世界有800多家分店，獲利第一的分店就在台中，台中除了是台灣第2大城，也是中部地區核心樞紐，自有人口近300萬人，聯合周邊城市的整體消費人口約700萬人，未來沃爾瑪若有機會展店，歡迎優先投資台中。
哈克比贊同盧秀燕說法，並透露他擔任阿肯色州州長時與沃爾瑪高層關係良好，會將這項好的投資建議轉達給沃爾瑪進行研議。68歲的他也笑說，沃爾瑪聘請退休人士穿著藍色背心在店門口歡迎客人，希望讓客人有賓至如歸之感，未來若沃爾瑪在台灣展店，說不定他也能穿上藍色背心，站在門口迎接大家。
哈克比的女兒莎拉哈克比桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）曾任美國前總統川普的白宮新聞秘書，前年成為首位擔任阿肯色州州長的女性。哈克比指出，在現今的國際局勢，應該讓更多人知道台灣及太平洋地區盟友的重要性。盧秀燕回應表示，台灣不只在全球戰略地位非常重要，經濟發展也至關重要。哈克比是少數對於台灣非常了解的政治人物，看到了台灣的價值，也是台灣非常要好的朋友，期待他明年再度來訪，並在台中多停留2天，讓市府善盡地主之誼。