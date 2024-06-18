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有3家好市多還不夠！盧秀燕再招手沃爾瑪：台中消費力就是強

▲美國阿肯色州前州長哈克比拜會中市府，市長盧秀燕力邀該州代表企業「沃爾瑪」投資台中。（圖／台中市政府提供，2024.06.19）
▲美國阿肯色州前州長哈克比拜會中市府，市長盧秀燕力邀該州代表企業「沃爾瑪」投資台中。（圖／台中市政府提供，2024.06.19）

記者顏幸如／台中報導

美商好市多才透露台中第3家店將有加油站進駐，台中市長盧秀燕昨天接待美國阿肯色州前州長哈克比時，就熱情邀請阿肯色州代表企業「沃爾瑪公司」參考好市多成功經驗，優先投資台中！盧秀燕強調台中是台灣第2大城，加上周邊城市整體人口高達700萬人，消費力驚人！哈克比認同是非常好的投資機會，將轉達給沃爾瑪總公司研議。

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哈克比（Mike Huckabee）昨（18）日率團拜會台中市長盧秀燕，雙方就台美關係、經貿合作等議題熱烈交流。盧秀燕表示，台中近年吸引許多美商公司進駐投資，位於南屯的好市多台中店，是Costco在全球800多間分店中獲利第一名的店王，她非常歡迎阿肯色州代表企業「沃爾瑪公司（Walmart）」參考Costco成功經驗，優先投資台中！

▲好市多台中店是Costco在全球800多間分店中獲利第一名的店王。（圖／翻攝網路，2024.06.19）
▲好市多台中店是Costco在全球800多間分店中獲利第一名的店王。（圖／翻攝網路，2024.06.19）
總部設在阿肯色州的沃爾瑪公司，是世界最大的零售商公司之一，在全球 27個國家經營上萬家購物廣場或會員商店，員工超過200萬人。盧秀燕表示，台中商業發展蓬勃，美商Costco在全世界有800多家分店，獲利第一的分店就在台中，台中除了是台灣第2大城，也是中部地區核心樞紐，自有人口近300萬人，聯合周邊城市的整體消費人口約700萬人，未來沃爾瑪若有機會展店，歡迎優先投資台中。

哈克比贊同盧秀燕說法，並透露他擔任阿肯色州州長時與沃爾瑪高層關係良好，會將這項好的投資建議轉達給沃爾瑪進行研議。68歲的他也笑說，沃爾瑪聘請退休人士穿著藍色背心在店門口歡迎客人，希望讓客人有賓至如歸之感，未來若沃爾瑪在台灣展店，說不定他也能穿上藍色背心，站在門口迎接大家。

哈克比的女兒莎拉哈克比桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）曾任美國前總統川普的白宮新聞秘書，前年成為首位擔任阿肯色州州長的女性。哈克比指出，在現今的國際局勢，應該讓更多人知道台灣及太平洋地區盟友的重要性。盧秀燕回應表示，台灣不只在全球戰略地位非常重要，經濟發展也至關重要。哈克比是少數對於台灣非常了解的政治人物，看到了台灣的價值，也是台灣非常要好的朋友，期待他明年再度來訪，並在台中多停留2天，讓市府善盡地主之誼。

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