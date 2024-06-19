王柏傑酒駕凌晨交保！雙手合十道歉「前一晚喝的」沒想到酒精沒散
男星王柏傑昨（18）日下午3點半自駕轎車，在內湖區金莊路129號前與遊覽車發生擦撞，警方到場發現他有酒氣，酒測值達0.44毫克，當場依公共危險罪現行犯將他逮捕並移送。他在士林地檢署複訊後，今凌晨約12點以5萬元交保，走出大門口時，雙手合十頻道歉，「酒駕就是錯了，做錯了事情就應該被懲罰。」
記者林奕如／台北報導
王柏傑在前一晚和女友謝欣穎一起去看PLG總冠軍賽，謝欣穎IG上還有兩人手拿啤酒的合照，他昨日因酒駕被逮，今凌晨一走出地檢署大門口，首先就跟大家道歉，他表示，「是前一天晚上喝酒的，第二天下午是很清醒，完全沒有想到自己體內酒精還沒有散，所以才會開車。」接受酒測時超標，他坦言當下真的是非常震驚，但表明這些都不是理由和藉口，並再次為自己的行為道歉。
王柏傑酒駕新聞曝光後，經紀人第一時間了解狀況，昨深夜先正式回應，「真的不好意思等這麼久，但我目前這裡也還沒有消息，對於柏傑這次的事件，我也覺得很抱歉，細節的部分，我們會讓他出來親自跟大家道歉。」至於工作方面影響，他原定今出席精品珠寶活動，活動臨時換人。
王柏傑今年風波不斷，在3月份他幫好友修杰楷在東區KTV慶生，沒想到和其他包廂客人起衝突，兩人因護友人遭毆，意外捲入鬥毆事件，導致修杰楷眼角受傷，王柏傑則是離開派出所時，衣服還染有血跡，身上則有多處擦挫傷，修杰楷當時表示，對於衝突如何發生也覺得莫名其妙。