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今起喝到夏至！全家濃拿鐵33元、紅茶第2杯10元　霜淇淋買一送一

▲全家今起開跑飲品優惠，特濃拿鐵、荔枝貴妃紅茶第2杯10元，原價65元的濃拿鐵，加上自帶杯5元折扣只要33元開喝。（圖／全家提供）
▲全家今起開跑飲品優惠，特濃拿鐵、荔枝貴妃紅茶第2杯10元，原價65元的濃拿鐵，加上自帶杯5元折扣只要33元開喝。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏至節氣即將到來！全家今起開跑飲品優惠，特濃拿鐵、荔枝貴妃紅茶第2杯10元，原價65元的濃拿鐵，加上自帶杯5元折扣只要33元開喝；7-11精品美式／拿鐵大杯任選2杯119元，原價110元的精品拿鐵加9元多一杯。全家、7-11自6月21日起至6月23日還有霜淇淋買一送一優惠，炎炎夏日來支冰品消消暑。

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🟡全家便利商店
📍門市｜即起至6月23日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾特大杯荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折，原價65元、特價38元

▲全家特濃拿鐵、荔枝貴妃冰茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家特濃拿鐵、荔枝貴妃冰茶第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜6月21日起至6月23日
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾WA!COOLIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾古早味紅茶買1送1，5折，原價30元、特價15元
◾舒味斯萊姆口味氣泡水買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全家康康五霜淇淋買一送一，還有紅茶、氣泡水也半價。（圖／全家提供）
▲全家康康五霜淇淋買一送一，還有紅茶、氣泡水也半價。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱狗堡組合餐5組210元，8.4折（原價50元、特價42元）
◾台鹽海洋鹼性離子水，8.1折（原價29元、特價24元）
◾純粹喝熟藏奶茶，8.1折（原價35元、特價29元）
◾立頓培茶奶茶，7折（原價30元、特價21元）
◾茶裏王濃韻奶茶，7折（原價25元、特價18元）

🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月21日起至6月23日
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元

📍門市｜即起至6月25日
◾大杯精品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲7-11即起精品美式/拿鐵 大杯任選2杯119元。（圖／7-11提供）
▲7-11即起精品美式/拿鐵 大杯任選2杯119元。（圖／7-11提供）
📍APP｜6月15日至6月21日
◾特大杯美式17杯666元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾特大杯拿鐵14杯666元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品美式／拿鐵任選11杯666元，6.7折（原價90元、特價61元）
◾香鑽水果茶15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）

📍門市｜6月12日至6月25日
◼️CITY CAFA特大杯系列第2杯半價，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾特大杯美式第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◼️現萃茶純茶系第2杯6折，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾冰英式紅茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
◾冰四季春青茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元

▲現萃茶純茶系、City cafe第2杯6折。（圖／7-11提供）
▲現萃茶純茶系、City cafe第2杯6折。（圖／7-11提供）

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