王柏傑酒駕5萬交保！自曝「其實很討厭酒駕」被刑罰嚇到：太重了
藝人王柏傑昨（18）日下午開車擦撞準備轉彎進入停車場的遊覽車，警方到場測試酒測值，竟高達0.44毫克，將他依公共危險罪移送。今日凌晨他以5萬元交保，受訪時表示酒是前一晚喝的，不知道會在體內殘留10幾個小時，沒想過會酒駕，還強調最近都不敢喝酒了，被刑罰嚇到：「太重了。」
記者薛羽彤／綜合報導
今日凌晨王柏傑交保後步出地檢署，他先是嘆氣然後向社會大眾道歉，他解釋酒是前一晚喝的，沒想到過了10幾個小時還殘留在體內，警方要他酒測時，他還吹了很大一口氣，完全沒意識到會是酒駕的行為，「我實在是沒有想到原來前一晚的酒精，可以到隔天的下午，竟然還可以測出來這麼多，所以我當下真的是非常的震驚跟驚訝。」
王柏傑被問到最近還敢喝酒嗎？他連三次強調「當然不會、當然不會、當然不會」，坦言被刑罰的重責嚇到了，「我覺得這個刑罰真的是太重了，當下真的是被嚇到了，因為其實我本人真的很討厭酒駕。」王柏傑認為這些都不是藉口，不是理由，做錯事情就是真的乖乖接受懲罰、道歉，「真的非常非常抱歉，真的沒想到是這個結果。」
對於王柏傑酒駕，《NOWnews今日新聞》聯絡王柏傑經紀人，經紀人深夜正式回應，「真的不好意思等這麼久，但我目前這裡也還沒有消息，對於柏傑這次的事件，我也覺得很抱歉，細節的部分，我們會讓他出來親自跟大家道歉。」