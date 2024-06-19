王柏傑又出事！才獲選「非常演員」北影挨轟：酒駕零容忍都是假的
藝人王柏傑昨（18）日下午開車擦撞遊覽車，警方到場測試酒測值，竟高達0.44毫克，將他依公共危險罪移送。王柏傑酒駕毀形象，去年他才憑《疫起》風光拿下台北電影節的影帝，今年將以頒獎人身份出席北影頒獎典禮，還被北影選為「非常演員」，如今是否能出席已成變數，網友也在北影的貼文下留言要求抵制王柏傑，「原來對你們來說，酒駕零容忍都是假的！」
記者薛羽彤／綜合報導
王柏傑酒駕遭逮，凌晨以5萬元交保，北影昨日上午公開9位「非常演員」第二波形象照，沒想到晚間就傳出王柏傑酒駕，網友也到貼文下留言砲轟，紛紛要求北影抵制王柏傑，「平常在那邊酒駕零容忍，實際上不演直接雙標了喔」、「非常演員有洒駕男星，覺得不太好」、「請抵制酒駕藝人感謝」、「欸裡面有酒駕撞遊覽車的欸，台北電影節可以這樣？」、「非常演員，酒駕代表，我真的覺得北影好幽默。」
王柏傑近日獲選台北電影節「非常演員」，昨日早上北影公開形象影片，可見他全英文致詞，告訴大家「我是一名演員」。王柏傑原定7月6日將以「北影影帝」頭銜重返北影頒獎典禮，和傅孟柏一同揭曉新科影帝，如今是否能出席已成變數，至於非常演員是否會換人？北影也表示「我們還在了解情況中。」
台北電影節「非常演員」企劃去年首度曝光，除了替演員們拍攝全外語影片、建立專屬網站累積演員資料庫，更隨文策院前進釜山國際影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards），在頒獎典禮上成焦點，與世界各地影人交流。如今王柏傑酒駕形象重創，網友也要求北影能撤換他。