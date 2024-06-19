CoCo星空葡萄「第二杯10元」！夏至芒果冰沙39元　星巴克買一送一

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CoCo都可今6月19日週三好友日開喝「星空葡萄第二杯10元」優惠！放入顆粒飽滿的葡萄果肉、搭配Q彈波波晶球及爽口的葡萄果汁冰沙、再加上玫瑰色結晶岩鹽與濃醇芝士奶蓋，又美又好喝的「星空葡萄」竟然第二杯只要10元。只要在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「星空葡萄第二杯10元」優惠，相當於兩杯只要90元（原價160元）、一杯45元就能入手，超狂現省70元。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限6月19日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
6月21日本週五夏至，CoCo都可加碼「芒果冰沙(L)單杯特價39元」，用酸甜水果感的冰沙幫大家消暑滅火氣，沁涼手搖飲料冰沙直接一杯現省超過20元，當天一日限定透過在全門市或都可訂線上訂購都有優惠，商場門市、部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準。
📌星巴克「買一送一」！本週五再衝「全品項85折」
星巴克外送foodomo即日起至6月28日每週三至五，爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），爽喝那堤一杯75元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元超值優惠。
星巴克6月21日還將推出夏日樂園購物派對，本週五夏至當天全品項享「85折優惠」，包括咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品通通有（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值、端午節冷藏禮盒）；而且活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準；優惠券以小白單形式提供，兌換期間為活動隔天起，第一場兌換日為6月22日至6月28日，可累贈；優惠不併用；不適用於外送平台、行動預點服務。