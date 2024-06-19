NBA／曾被斷言進監獄！Jaylen Brown奪FMVP證明自己　球迷也驚訝

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除了在球場外表現優異外， Brown在場下也時常關注政治議題，尤其是關於黑人權益方面，在去年和塞爾提克簽下史上最大張的5年3.037億美元(約台幣92億元)的合約後， Brown就曾表示自己想要推動一個名為「黑人華爾街」的計畫，此舉目的就是為了要改善種族貧富差距，他希望盡自己的微薄之力，幫助縮小波士頓的貧富差距。
除此之外，Brown還是一名非常有主見的球員，在運動經紀人滿天飛的情況下，Brown選擇不和運動經紀人合作，所有的事物都由自己打理，包括簽約，他也曾前往哈佛演講自己關於運動員生涯的看法，甚至還創辦了自己的服裝品牌《7uice》等，由此可見，Brown是一名非常聰明且有主見的球員。
Jaylen Brown不但獲得機會到美國太空總署(NASA)實習，他優異的「學霸」天賦跟後天努力，讓他成為運動、學業都一手包的超級球星，如今又拿下總冠軍賽MVP，更讓不少球迷羨慕。
在奪下FMVP後，Brown和Jason Tatum的「雙探花組合」誰才是大哥的話題，再度引起球迷討論，Brown在賽後訪問中也說到：「無法用言語來形容Tatum對於球隊的幫助，他將會是我一生的兄弟。」
此外，Brown在NBA取得成功，他在2014年的一則推文也被網友挖出來，該則推文寫下：「我的老師說5年後會去監獄探望我，哇。」底下也有出現許多網友留言表示現在這位老師應該意識到他看走眼了。