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記得帶傘！今大台北、宜花「午後大雷雨」　週末嚴防極端高溫

▲午後大台北、宜蘭、花蓮等平地，因熱對流發展會有局部較大的雨勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲午後大台北、宜蘭、花蓮等平地，因熱對流發展會有局部較大的雨勢。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

在台灣北方海面徘徊超過一週以上的梅雨鋒面，今（19）日終於再往北遠離台灣，因此在水氣減少的情況下，各地白天氣溫相對炎熱，都上看攝氏32至35度，不過午後還是有熱對流發展，預估北部、東半部影響較明顯，明日至週末（6/20至6/23）雨區縮減，下週則要留意南海有熱帶擾動發展，不排除形成颱風。

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今天午後還是要小心又急又快的雷雨，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，大部分熱對流降雨集中在山、北部、東半部的平地，大台北、宜蘭、花蓮的平地最有機會受影響，熱對流發展的區域會有局部較大的雨勢，午後外出仍要記得帶雨具；沒下雨時體感悶熱，今天各地高溫都上看攝氏32至35度，局部區域會有攝氏36度或以上高溫。

▲氣象署指出，今（18）日至週四（6/20），沒下雨時感受悶熱，降雨則集中在午後，且又快又急。（圖／中央氣象署提供）
▲沒下雨時感受悶熱，降雨則集中在午後，且又快又急，週末太平洋高壓增強，氣溫進一步攀升。（圖／中央氣象署提供）
明天至週末氣溫會更加炎熱，因為太平洋高壓勢力再增強，各地高溫可能來到攝氏33至36度，局部區域會有攝氏36度以上的極端高溫機會，防曬、防中暑的準備一定要做好，避免熱傷害的情況發生，；而午後的熱對流降雨，則會往山區縮減，平地降雨趨緩許多。

吳聖宇說明，週末到下週初，南海一帶有熱帶擾動發展機會，且有颱風生成可能，預估往海南島移動，對台灣無直接影響，但可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，增加台灣「午後熱對流」發展的程度，後續變化仍有待觀察留意。下週三（6/26）後，南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，高壓又會再度增強，天氣也將恢復穩定的夏季型態，並且有機會一直持續到7月初。

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