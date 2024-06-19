限今天！漢堡王華堡日「免費送華堡」　加碼贈「買一送一」優惠券

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漢堡王華堡日來了！6月19日一日限定，到門市臨櫃買華堡系列套餐、或官網輸碼「LOVEBK」都能「免費送華堡」；而且登入會員綁定LINE官方帳號，還加碼贈送「買一送一」優惠券回饋，6月27日透過LINE發送「華堡買一送一」券，每名會員限領取一次，可在6月27日至7月10日至官網兌換。
提醒大家，華堡日指定餐點：華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐；於上午10:30後供應，適用全門市(機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外)；限官網外帶訂餐、門市掃碼點餐、臨櫃點餐及自助點餐機；不適用官網外送與外送平台；贈品僅限原味華堡，不得客製或更改口味；優惠不併用；華堡買一送一優惠券限每名會員領取一次。
📌摩斯漢堡開賣橙香雞腿堡！黃金地瓜薯條回歸
摩斯漢堡今開賣新品「橙香雞腿堡」，選用炸製去骨帶皮雞腿肉裹上酸甜歐風橙汁醬，搭配新鮮生菜佐以清爽優格醬；嚴選台灣在地飛虎魚打造「法式飛虎魚珍珠堡」，搭配大量洋蔥及香菇拌炒後，加入以紅酒、
同時摩斯漢堡也正式回歸「黃金地瓜薯條」，使用在地台農57號蕃薯，吃得到酥脆金黃的外皮口感搭配地瓜內餡鬆軟，讓粉絲狂敲碗的美味又能再吃到。響應國際賽事，摩斯漢堡以「MOS運動會」主題結合各類型運動項目，將在暑假推出多款融入餐點的「夏日涼感週邊小物」，7月1日起購買2杯指定飲品，即贈防水實用的「MOS運動會收納袋」，7月20日陸續推出涼感巾、小方巾及透明冷水杯，療癒大家的日常。