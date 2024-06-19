張育成創中職最高薪紀錄！富邦開史上最大約　合約總值近8000萬

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旅美好手張育成昨宣布投入今年中職選秀，7月初將出席加盟富邦悍將記者會，他不但有機會創下史上最高月薪紀錄，也可望超越富邦江少慶，2021年所簽4.5年、總值6120萬的史上最大約。
富邦悍將預計還要跟光芒隊支付買斷金，根據目前相關人士透露，預計是超過320萬台幣，也就是起碼10萬美元以上，也看得出富邦悍將的誠意。
據了解，合約長度可能是以3.5年為方向，基本年薪則以大聯盟底薪約70萬美元水準（約台幣2287萬），已經是中職最高薪紀錄，此外，還有高額激勵獎金，因此平均月薪可落在150至200萬，或合約總值應達7、8000萬台幣，都將創下中職35年來最高的天價合約。
此外，張育成在大聯盟旅外，已經賺進約9000萬台幣的薪資，其中他在大聯盟出賽5季，加上簽約金50萬美元，在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約台幣8982萬），去年他與紅襪隊簽下的85萬美元（約台幣2754萬），也是生涯最高薪。
如今他重返中職，張育成可望再收到一份總值7000萬以上台幣的大約，相當於他在長期旅外的總薪資，富邦悍將的用心，也讓張育成放心回台效力。
張育成回台的最大推手，其實就是富邦悍將副領隊陳昭如，她很有耐心的跟張家討論合約，也跟張育成經紀公司討論如何讓張育成願意回台，最後也順利完成幫富邦補強的重大任務。