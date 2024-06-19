王柏傑酒駕車禍！前一晚同框謝欣穎「手拿酒杯」畫面曝光
藝人王柏傑昨（18）日下午在台北市內湖區金莊路129號一帶與遊覽車發生擦撞，結果剛下車就被警方發現他渾身酒氣，一測酒測值果然高達0.44毫克，當場被依公共危險罪現行犯逮捕。事後他和女友謝欣穎觀賞球賽，並一同拿起酒杯慶祝的畫面也被挖出，不過他強調，是前一晚喝的酒，沒想到酒精過了10幾個小時還殘留在體內，且測出這麼多。
記者朱祖儀／綜合報導
王柏傑和謝欣穎17日一起到新莊看PLG籃球冠軍賽，深夜喝了威士忌和啤酒後才回家。18日下午3點半2人一起出門送寵物狗去洗澡，沒想到路途上便發生意外，當時前方遊覽車正要左轉進入停車場，由於遊覽車轉彎幅度較大，使得王柏傑無法繼續直行，只能停下來等待遊覽車先過，結果下秒遭遊覽車右後車尾擦撞到左前車頭，因而報警處理。所幸整起車禍無人員受傷，車損也不嚴重，只是王柏傑剛下車就飄出濃濃酒味，警方隨即實施酒測，發現其酒測值高達0.44毫克，隨即依公共危險罪送辦。
事後也有人發現，謝欣穎IG在前一晚曾PO出兩人觀賞PLG籃球冠軍賽，還一起喝酒的畫面。只見兩人手上的拿著酒杯，和身旁的人合照，看起來相當開心，王柏傑更是一手拿酒，一手比YA，不過最後卻因為貪杯誤事，隔天因為酒駕遭移送士林地檢署。
事後王柏傑坦承，前一晚觀賞球賽後有飲酒情事，但沒想到過了10幾個小時，酒精還殘留在體內，員警要他酒測時，還吹了很大一口氣，沒意識到自己是酒駕行為，「我實在是沒有想到原來前一晚的酒精，可以到隔天的下午，竟然還可以測出來這麼多，所以我當下真的是非常的震驚跟驚訝」，也直言近期不敢再喝酒，被刑罰的重責嚇到了，「我本人很討厭酒駕」，最後再度致歉，「真的非常非常抱歉，真的沒想到是這個結果」。