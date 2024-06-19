南山人壽工會抨擊：公司要拼上市　勞資爭議先解決！

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工會表示，截至2024年6月止，南山人壽屢屢違反勞動基準法，多年來蟬連全國第一名，連法律要求的最低勞動條件保障都無法遵守，全國各縣市裁罰南山人壽違反勞基法的罰鍰近3年累計超過3千萬。而南山人壽舊制勞工退休金爭議仍在，未來舊制勞工屆齡退休時，勢必將有大量退休金爭議與訴訟。
另一方面新制退休金（勞退新制6%提撥），南山人壽也持續未提繳，以均薪4萬元估計，自2010年起迄今，以工會會員數計算，南山人壽積欠新制退休金提繳本金估計即高達20億元！勞保局每月對南山人壽持續裁罰，罰鍰已經累計高達7千萬！另，金管會近6年裁罰南山人壽高達6700萬！南山人壽在主管機關已經累積上億罰鍰，當然是「重大勞資爭議尚未解決」的公司！
南山人壽作為準備向公開市場及民眾募資的保險公司，沒有法遵意識，持續讓員工超時工作、積欠員工退休金等等；把民眾保費拿去繳罰鍰，南山人壽不但不心疼，居然還在股東會向股東報告－南山人壽奉公守法「有乖乖繳罰鍰」；沒有風險控管，讓公司面對層出不窮的行政及民事訴訟，更遑論無視企業社會責任，請問這樣的公司，金管會如何同意它上市？！
「全國金融業工會聯合總會」、「中華民國保險業務聯合總工會」檢視各保險公司與業務員合約後，共同提出13項對保險業務員顯失公平、不當侵害業務員權益的條款。業經金管會於2024年4月15日召開「討論保險業務員相關工會所提保險業務員勞務契約顯失公平條款事宜」會議並逐項檢討，金管會決議各保險公司需於2024年8月1日前與該企業工會協商並完成合約修正。其中南山人壽公司合約應修正項目，即達10項。
工會表示，保險業務員看似高佣金高報酬，但實際上，勞務契約係由公司單方面制訂，包含各種嚴苛且模糊不清、不合理的條款，例如公司可以隨時片面變更勞務契約內容、隨時更改報酬計算方式，以及無不當招攬卻苛扣報酬、非招攬業務員疏失卻承擔責任等等。
南山人壽公司以單方面強勢地位，制訂顯失公平勞務契約，並且讓業務員「承擔不應承擔的責任」，動輒以「苛扣報酬」處分業務員，甚至「終止契約」，嚴重侵害業務員工作權，對3萬名業務員來說，遠遠難以承受「幸福企業」的謊言。
臺北市南山人壽企業工會主張，為了公司與員工長遠發展願景，公司應該徹底處理過往勞資爭議，並建立合法合理機制，使南山人壽公司上市指日可期。為此，本會願敞開協商大門，就勞動基準法之落實、勞退舊制補償與新制補提撥、合理公平勞務契約條款等各方面勞動議題，與公司展開實質、對等協商。公司不要敷衍推諉，才能和整體員工一起共創佳績、共享成果，一起為南山人壽公司上市，共同努力。