蔡阿嘎新片赫見蘿拉！惡行早露出馬腳　「髒東西避不掉忍耐一下」

才開除內鬼蘿拉！蔡阿嘎又遇上低潮　一張病床照湧入6萬人集氣

▲蔡阿嘎才開除資深員工蘿拉，又遇上家中長輩生病。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎才開除資深員工蘿拉，又遇上家中長輩生病。（圖／蔡阿嘎臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber祖師爺蔡阿嘎日前將任職超過10年的團隊元老蘿拉開除，原因是對方從事不法行為造成公司重大損失，沒想到，才處理完人謀不臧的風波，近日家中又遭逢低潮，80多歲的阿嬤病倒住院，幫不上一點忙的蔡阿嘎感到無力，只好讓老人家聽聽兩個孫子的聲音，希望阿嬤早日康復。

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蔡阿嘎昨（18）日晚間在粉專上傳一張病床照，透露高齡80幾歲的阿嬤稍微受風寒，症狀就嚴重到需要住院觀察，「也不能幫她做什麼，只好盡量帶桃貴、波能回去探望阿祖、在旁邊嘰嘰喳喳吵吵阿祖，看嘎嬤能不能聽到金孫的聲音就恢復元氣、快快好起來！」

▲蔡阿嘎阿嬤感冒變重症入院住療，蔡阿嘎帶兩個兒子探病。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎阿嬤感冒變重症入院住療，蔡阿嘎帶兩個兒子探病。（圖／蔡阿嘎臉書）
曝光的照片，蔡阿嘎阿嬤躺在病榻上，金孫蔡桃貴、蔡波能兩兄弟在一旁嬉鬧，貼文發布10小時，按讚數已經突破6萬，粉絲紛紛留言打氣：「祝福嘎嬤，早日復原，身體一切攏健康」、「兒孫在身旁最幸福」、「需要的～多給阿祖能量，阿祖會快快好起來的」、「嘎嬤加油，您還要看蔡阿嘎生女兒嘞！」

蔡阿嘎不久捎來好消息，透露阿嬤看到兩個乖孫子，「精神好快一大半」，粉絲直說：「真的有用，老人家會超開心的」、「貴波給阿祖帶好了，這樣阿祖每天都精力充沛」、「太好了！孩子們多陪陪老人家是件幸福的事！」

▲蔡阿嘎（右）分享與阿嬤間的祖孫情。（圖／蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎（右）曾經分享和阿嬤之間的祖孫情。（圖／蔡阿嘎IG）

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