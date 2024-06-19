才開除內鬼蘿拉！蔡阿嘎又遇上低潮 一張病床照湧入6萬人集氣
YouTuber祖師爺蔡阿嘎日前將任職超過10年的團隊元老蘿拉開除，原因是對方從事不法行為造成公司重大損失，沒想到，才處理完人謀不臧的風波，近日家中又遭逢低潮，80多歲的阿嬤病倒住院，幫不上一點忙的蔡阿嘎感到無力，只好讓老人家聽聽兩個孫子的聲音，希望阿嬤早日康復。
記者楊穎軒／綜合報導
蔡阿嘎昨（18）日晚間在粉專上傳一張病床照，透露高齡80幾歲的阿嬤稍微受風寒，症狀就嚴重到需要住院觀察，「也不能幫她做什麼，只好盡量帶桃貴、波能回去探望阿祖、在旁邊嘰嘰喳喳吵吵阿祖，看嘎嬤能不能聽到金孫的聲音就恢復元氣、快快好起來！」
曝光的照片，蔡阿嘎阿嬤躺在病榻上，金孫蔡桃貴、蔡波能兩兄弟在一旁嬉鬧，貼文發布10小時，按讚數已經突破6萬，粉絲紛紛留言打氣：「祝福嘎嬤，早日復原，身體一切攏健康」、「兒孫在身旁最幸福」、「需要的～多給阿祖能量，阿祖會快快好起來的」、「嘎嬤加油，您還要看蔡阿嘎生女兒嘞！」
蔡阿嘎不久捎來好消息，透露阿嬤看到兩個乖孫子，「精神好快一大半」，粉絲直說：「真的有用，老人家會超開心的」、「貴波給阿祖帶好了，這樣阿祖每天都精力充沛」、「太好了！孩子們多陪陪老人家是件幸福的事！」