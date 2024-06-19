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影／洋基「法官」Judge遭151公里火球砸傷　左手腕不適提前退場

▲MLB美國職棒紐約洋基今（19）日主場迎戰巴爾的摩金鶯，6月手感火燙的「法官」Aaron Judge在本場比賽第二個打席，遭觸身球擊中左手手腕，被擊中後能看出Judge相當不舒服，Judge也隨即退場治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒紐約洋基今（19）日主場迎戰巴爾的摩金鶯，6月手感火燙的「法官」Aaron Judge在本場比賽第二個打席，遭觸身球擊中左手手腕，被擊中後能看出Judge相當不舒服，Judge也隨即退場治療。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基今（19）日主場迎戰巴爾的摩金鶯，6月手感火燙的「法官」Aaron Judge在本場比賽第二個打席，遭觸身球擊中左手手腕，被擊中後能看出Judge相當不舒服，Judge也隨即退場治療。洋基緊急換上Trent Grisham(葛里遜)代跑，Judge在首打席就敲安，本月52個打數敲出21安，單月打擊率突破4成，目前洋基和金鶯之戰進行到7局下半，洋基4:0領先。Judge是在第二個打席，被金鶯先發投手Albert Suárez(蘇亞雷斯)一顆94.1英哩(約151公里)的速球，直接砸到Judge的左手腕，導致Judge提前退場。

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Aaron Judge手感好　卻在6月被砸傷

Judge本場比賽首打席就敲安，將連續安打場次推進到4場，但第二個打席金鶯先發投手Albert Suárez(蘇亞雷斯)控球失準，94.1英哩(約151公里)的速球，直接砸到Judge的左手腕，導致Judge提前退場，目前傷勢還沒有進一步消息。

此役洋基靠著安打串連，加上先發投手Nestor Cortes主投6局無失分飆6K，目前比賽進行到7局上半，洋基4:0領先金鶯。

Albert Suárez也馬上被洋基球迷噓爆，由於Judge的表情十分痛苦，也引發球迷討論，有球迷留言：「如果Judge真的受傷一段時間，我無法原諒金鶯隊。」、「這跟過去Markakis的傷勢有點像。」


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