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美宣布對台11.6億無人機軍售案　軍方：結合飛彈構建重層嚇阻能力

▲ALTIUS-600M無人機。（圖／翻攝自Anduril Industries網站）
▲ALTIUS-600M無人機。（圖／翻攝自Anduril Industries網站）

記者呂炯昌／台北報導

國防部今(19)日表示，美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6,020萬美元（約11.6億元）的「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，包含人員殺傷(Switchblade 300)及反裝甲(Altius 600M)2種型別，進行「知會國會」程序。對此，國防部表示感謝，並指出無人機結合各類機動精準飛彈， 藉高低配比構建重層嚇阻能力。

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國防部表示，攻擊型無人機(遊盪彈藥)近年來於實戰中成為戰術新選項，國軍採取軍購及國造同步併行籌獲，期能在全球產能受限之狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈， 藉高低配比構建重層嚇阻能力。

國防部指出，台美專管團隊持續致力革新雙方軍售作業效率，本次已大幅縮短行政審查時間，對於美方安合團隊為加速對臺軍售之各項努力，國防部特別表達感謝。
    
國防部表示，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，本案美方同意軍售品項，將具備偵蒐及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。美國政府基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助我提升不對稱作戰能力，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

國防部強調，「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，臺海和平穩定需要對岸的善意，企盼解放軍停止在臺灣周邊壓迫性軍事行動，共同為區域穩定作出貢獻。

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