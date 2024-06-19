國會改革最新民調跌破眼鏡！民進黨大老「預言成真」嘆：痛心
立法院三讀通過國會改革法案，行政院將移請立法院覆議，覆議案將於21日進行決議。不過台灣民意基金會最新民調顯示，有近6成國人支持「立法院聽證會」，而「藐視國會行為」雖有42.5%反對，但支持者也達48.3%。而此前，前立委林濁水已數度發文提醒民進黨不應忽視民調顯示出的民意，如今最新民調結果出爐，讓他直呼「痛心不幸而言中」。
政治中心／綜合報導
其實林濁水日前曾發文，憲政改造逃不過國會改造這一關，遲早要發生，否則都只能是半吊子，並直言「是等了30年的好事」，且他也數度發文提醒民進黨，不應忽視民調顯現出來的民意。例如中華亞太菁英交流協會15日公布民調也顯示，有49.5％認為國會改革修法對台灣政治有正面幫助，林濁水就表示，「儘管亞太被認為機構立場偏綠，做出的民調，民眾認為國會改革修法對台灣政治有正面幫助的卻仍高達5成（49.5％），遠高於認為沒有幫助的32.8%，這數據透露出民進黨絕對不應該忽視的訊息。民進黨青鳥出擊固然氣勢威猛，但是還是得努力避免讓民眾認為民進黨站在反改革的一方。」
而台灣民意基金會最新調查結果出爐，林濁水18日則在臉書上表示，「痛心不幸而言中」，直言「六項『擴權』改革全數支持度高於反對的。」