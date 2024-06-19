那斯達克連7創高！台股科技基金跟吃香 這檔績效奪冠
近期美股頻創新高，以科技股為主的美國那斯達克指數，已經是連續7天創下歷史新高紀錄，今年來已創新高20次。近期科技指數的走俏，連帶著台股科技基金績效也水漲船高，統計27檔台股科技基金，近一周平均績效4.4%，其中以群益創新科技基金7.52%最佳表現奪冠，其次依序為富邦科技、安聯台灣科技基金也有6%以上的好表現。市場法人表示，受到科技產業看俏的帶動，國內科技基金可望有連動效益，台股科技基金後市不看淡。
記者許家禎／台北報導
群益投信表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，現階段台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，對盤勢看法正向，科技產業各個題材類股都有表現，類股輪動快速，建議可以科技基金為全盤考量佈局為宜。
群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，現階段台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，COMPUTEX及蘋果WWDC發表會後，受惠AI功能發表，蘋概股亦開始接棒起漲，故台股雖受國際情勢紛擾影響，但電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下。
杜欣霈指出，科技產業也受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。
另外，6月份適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，會提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。