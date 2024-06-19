LOL／《英雄聯盟》爆斷線災情！全球玩家崩潰：整場剩我在推塔
LOL《英雄聯盟》昨（18）日晚間傳出大型斷線災情，全球玩家大約在晚上7點30分後，陸續出現自動斷線、閃退的情況，遊戲則跳出「Vanguard發生未預期的錯誤」訊息，就算重開遊戲、重開機都無法正常遊玩，更有玩家表示：「全場剩我在推塔」，雖然遊戲在今早已經可以正常遊玩，不過官方目前仍未正面回應或解釋原因。
記者張志浩／綜合報導
根據追蹤網站「Downdetector」數據顯示，《英雄聯盟》的錯誤回報從昨（19）日晚上7時許開始不斷攀升，到了晚上9點錯誤回報訊息更是達到巔峰，全球玩家都在社群大崩潰，台灣玩家也無奈表示：「一場三個隊友斷線」、「伺服器問題嗎？我斷線還要被算中離」、「剛剛打ARAM，剩我一個在推塔」、「造型賣那麼貴，伺服器也不修」、「一場10個，剩6個在打3v3」。
事實上，許多玩家的《英雄聯盟》都跳出「Vanguard發生未預期的錯誤」訊息，Vanguard 是 Riot Games 專門開發的反作弊程式，原先是針對《特戰英豪》設計，不過有鑒於作弊機器人、惡意分身帳號、腳本入侵《英雄聯盟》的情況增多，2024年2月下旬至3月引進《英雄聯盟》，沒想到卻可能成為全球玩家斷線的主因。
目前針對這起全球性災情，在經過一個晚上後，目前遊戲連線已趨於穩定，不過《英雄聯盟》官方目前仍沒有出面說明。