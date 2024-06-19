每晚2399元入住！全台13間飯店推綠色旅遊　這家全台唯一海洋溫泉

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今年榮獲台灣永續旅行協會GTS最高等級認證，推出「地球保衛讚」住房專案，即日起至12月31日止，只要入住官網套裝住房方案，搭乘指定大眾運輸工具及不提供備品，即可獲得500元折扣與環保便當盒一個。為近一步與在地連結，與「人禾基金會」合作認田計畫，推廣水梯田生態保育，提高環境教育及生態旅遊。更是邀請企業一起到福隆沙灘淨灘，在活動結束後體驗全台唯一海洋溫泉。
📍福容高雄店
自行車零碳排放量，既不會有空氣及噪音污染，又能漫遊城市美景，探索人文景色福容高雄店是最適合的選擇。現在推出「綠環保 單車行住房專案」3,299元起，再贈環保不織布品牌收納包、自行車3hr/人、保濕面膜等精選好禮。
📍福容大飯店台北一館
獲得「台北綠旅標章」，提倡綠色新旅行，福容大飯店台北一館推出環保住房優惠專案3,300元起，續住三晚內不提供床單、被套、枕頭套、浴巾及毛巾更換，再贈福隆海洋溫泉粉。
📍福容桃園店
擁有「環保標章旅館」及「碳足跡標籤」雙認證的福容桃園店，則是推出「環保綠生活減碳住房專案」2,499元即享有精緻客房住宿一晚。
📍福容桃園機捷A8店
推「Eco Planet綠色永續環保愛地球住房專案」，每房3,510元起，6月30日前享加碼免費延遲退房乙小時及搭配購買高鐵車票享8折優惠。
📍福容花蓮店
「綠生活專案」2,860元起，連住三晚，每房再贈台北市立動物園聯名法式厚奶油曲奇餅乾禮盒乙盒。
📍福容淡水漁碼店
「永續環保住房專案」入住市景豪華客房5,800元，贈文青品茶兩客，趁著假期規劃生態步道、尋訪古蹟建築，漫步在夕陽下。
📍福容徠旅
不主動提供一次性備品，鼓勵旅客攜帶個人盥洗用品。飯店內設有飲水機，並於客房內提供可重複使用的水壺，以取代瓶裝水，減少塑料產品。想走訪車程老街體驗小鎮慢活，可以選擇福容徠旅水里店「環保長住方案」2,399元起。
📍福容徠旅林口店
推「徠綠能純住房專案」3,299元起，一睹山海交織的水牛坑壯闊景色，探訪網美打卡秘境。
另外，雲朗觀光旗下據點雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪及紅葉谷綠能溫泉園區，也推出一系列的暑期限定活動。像是雲品溫泉酒店，週六加碼推出「美人魚劇場」，在雲品即可觀賞到人魚表演者在水中曼妙的舞動，每週五至週日還開放加購人魚體驗課程。
還有翰品酒店高雄，推出寓教於樂的翰品親子營「2024翰品親子營-小小飯店人」，於7月每週五至週日登場，能參加體驗課程，像是「港點料理王」，讓孩子們從實作課程中探索無限的可能，三天兩夜的三人專案，可享二泊六食，價格20,000元起。品文旅礁溪首度聯合密室逃脫工作室，規劃結合飯店空間的大型實境解謎遊戲活動，自7月1日至9月1日每日下午開玩，活動採現場預約制，名額有限，額滿為止。