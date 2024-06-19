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蔡阿嘎老婆深夜哭了！「親揭心痛訊息」淚訴：這一天還是來了

▲蔡阿嘎（右）老婆二伯深夜親揭心痛訊息，淚訴：「這一天還是來了。」（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎（右）老婆二伯深夜親揭心痛訊息，淚訴：「這一天還是來了。」（圖／二伯IG）

記者薛羽彤／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀情人二伯結婚後，育有2個兒子，二伯跟著加入YouTuber行業，還自創服飾品牌，家庭和事業兼顧得很好。二伯昨（18）日突在Threads哭訴，工廠宣布要漲價，讓她淚喊「哭哭，這一天還是來了。」

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二伯昨日晚間在Threads放上一段對話截圖，工廠那方傳訊息告知二伯布料即將漲價，因原物料上漲還有物價、電費等，對方解釋布料生產占成衣比例非常高，目前已撐不住現況，「將依照款式微調幅調漲約5%。」二伯看到後抒發自己的心情，「哭哭，這一天還是來了。」

▲二伯自創品牌，經營的有聲有色。（圖／Hahababy臉書）
▲二伯自創品牌，經營的有聲有色。（圖／Hahababy臉書）
二伯透露工廠宣布要漲價，不少粉絲在底下留言，給予支持與鼓勵，「還是會繼續買繼續支持你們」、「外面每個物料都在漲，高品質不怕沒客源，大家還是會支持，加油」、「衣服材質都很好，價格高是可以接受的喔」、「一樣不離不棄。」不過二伯的品牌目前尚未宣布要調漲服飾價格。

二伯的品牌以一個媽媽的角度出發，製作出適合孩子的東西，從挑選材料、顏色、版型， 到確保品質安全可靠， 都由她全程親自參與。二伯商品主打高品質，所以並不是非常平價，現在又碰上工廠調漲布料，想必讓她相當頭疼。

▲二伯收到廠商要調漲價格的訊息。（圖／二伯Threads）
▲二伯收到工廠要調漲價格的訊息。（圖／二伯Threads）

 

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