親吐上任滿月最大感想！賴清德曝唯一簡單的是「這件事」
總統賴清德即將上任滿一個月，總統府今日召開「信賴新政 時代新台灣」記者會。就任即將滿月，最大感想為何？生活上是否有不習慣的改變？賴清德表示，感覺到責任重大，這一個月來他戰戰兢兢，不敢有任何鬆懈，而生活上感到唯一比較簡單的是，上班不必到4樓，到3樓就可以了。
政治中心／綜合報導
被媒體問到就職滿月最大感想，生活上是否有不習慣的改變？三大委員會具體目標？賴清德表示，感覺到責任重大，他的從政之路中，固然歷練過幾項重大職務，對國政推動有一定掌握，但總統要領導國家，兼顧國家生存發展、維持憲政體制，同時也要照顧國人，這一個月來他戰戰兢兢，不敢有任何鬆懈；生活上比以往更緊湊，唯一一點稍微比較簡單的是，上班不必到4樓，到3樓就可以了。
至於氣候變遷、健康台灣與全民防衛委員會三項委員會，賴清德表示，有和行政院長卓榮泰充分討論，他們認為這三項議題不僅是台灣的挑戰，也是國際社會關注議題，應該用全國整體視野以及全球格局來面對三項挑戰，也希望未來達到三樣目標，一、加強對社會溝通，未來委員會邀請不分黨派人士共襄盛舉；第二、加速政策落實，例如國家氣候變遷委員會，希望對於碳的定價儘速有結果執行；第三、加大社會參與驗證，好比在社會防衛韌性委員會裡，希望除了目標設定外，也應進行小規模演練，讓會中討論具體落實。
至於這一個月以來，是否對自己的表現滿意？針對民調顯示，支持度微幅下滑，可能的原因為何？賴清德表示，發布的民調有好幾份，支持度有高有低，行政團隊應該是「高不驕，低不餒」。