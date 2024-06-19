股東會登場！工會場外抨擊「勞資爭議不解決」　南山人壽3點回應

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尹崇堯在致股東報告書指出，面對接軌IFRS17、推動綠色金融的新局，壽險業正站在轉型的關鍵時刻，一波波新浪潮襲來，期許南山人壽成為走在浪尖的引領者，將南山的共好精神化為行動，持續發揮社會影響力，讓活力的南山溫暖台灣。
尹崇堯指出，隨著近年健康意識崛起，健康成為全球永續發展的重要目標。南山人壽宣布以「永續健康」作為ESG永續發展主軸，並將範疇擴大涵蓋「個人健康」、「社會健康」、「環境健康」等三面向，持續透過責任投資支持綠色及永續產業發展。
他指出，保險是永續的事業，近年國際政經局勢、科技的快速發展，保險產業將迎來全新的想像，而「人」是保險業的核心。企業要永續，打造永續人才也是一大關鍵，而未來的人才必須具有多樣性，才能應變快速的變化，延攬及培育新世代的多元人才，將是公司的重要目標。
另外，小股東關心南山人壽何時能上市？尹崇堯表示，上市櫃是公司的重要目標，但需要與利害關係人溝通與取得共識後才能推動，目前短期還沒有具體時間表。
不過，南山人壽股東會登場，場外卻聚集工會抗議，工會指出，全國各縣市裁罰南山人壽違反勞基法的罰鍰近3年累計超過3千萬。而南山人壽舊制勞工退休金爭議仍在，未來舊制勞工屆齡退休時，勢必將有大量退休金爭議與訴訟。另，金管會近6年裁罰南山人壽高達6700萬！南山人壽在主管機關已經累積上億罰鍰，是「重大勞資爭議尚未解決」的公司，如此如何拚上市？
針對今日工會提出之訴求，南山人壽說明如下：
作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，南山人壽秉持「以人為本」的價值，以「H.E.A.R.T.」五大永續策略主軸實踐各項永續作為，連續兩年蟬聯《金管會》公平待客原則評核前25%績優企業，以及首屆永續金融評鑑保險業排名前20%等肯定，持續用具體行動落實企業社會責任、發揮正向影響力。
公司用心傾聽及了解業務夥伴需求，與業務夥伴間持續保持順暢之溝通管道，加強其權益之維護。業務員契約屬性認定目前實務上尚有不同見解，本公司將持續秉持最大誠信跟善意，與工會、勞政主管機關溝通。有關續期報酬之給付條件，悉已於南山人壽與業務員間之合約所明定，相關作業均需依約辦理。
對於過往受勞政主管機關裁罰或指導，公司虛心檢討、改善，目前已取得工會同意加班等相關事宜。本公司未來也將持續秉持客觀、誠懇之態度與工會進行溝通。