獨家／王柏傑酒駕連坐挨罰 謝欣穎最高罰12萬首回應：依法配合
藝人王柏傑昨（18）日下午開車擦撞遊覽車，警方到場測試酒測值，竟高達0.44毫克，將他依公共危險罪移送，而前一晚他和女友謝欣穎一起去看PLG總冠軍賽，謝欣穎IG上還有兩人手拿啤酒的合照，他今凌晨走出地檢署大門口，解釋是前一天晚上的酒還沒退，由於他當時開的車是謝欣穎的，依照道路交通管理處罰條例，謝欣穎最高恐背上12萬元罰金，對此謝欣穎則回應，「對於所有相關罰則，我們一切會依法配合，謝謝大家關心！」
記者李欣容／台北報導
王柏傑昨（18）日下午3點半自駕轎車，在內湖區金莊路129號前與遊覽車發生擦撞，警方到場發現他有酒氣，酒測值達0.44毫克，當場依公共危險罪現行犯將他逮捕並移送。他在士林地檢署複訊後，今凌晨約12點以5萬元交保，走出大門口時，雙手合十頻道歉，「酒駕就是錯了，做錯了事情就應該被懲罰。」
王柏傑在前一晚和女友謝欣穎一起去看PLG總冠軍賽，謝欣穎IG上還有兩人手拿啤酒的合照，王柏傑今清晨走出地檢署表示，「是前一天晚上喝酒的，第二天下午是很清醒，完全沒有想到自己體內酒精還沒有散，所以才會開車。」但表明這些都不是理由和藉口，並再次為自己的行為道歉。
由於王柏傑開的是謝欣穎的車，而依照道路交通管理處罰條例第35條第9項，酒駕除了會吊扣汽車牌照2年外，第7項更規定汽車所有人，如果明知駕駛人有酒駕情況而予禁止駕駛者，也將會處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，謝欣穎恐將連帶受罰，對此謝欣穎則回應，「對於所有相關罰則，我們一切會依法配合，謝謝大家關心！」
王柏傑酒駕毀形象，去年他才憑《疫起》風光拿下台北電影節的影帝，今年將以頒獎人身份出席北影頒獎典禮，還被北影選為「非常演員」，如今是否能出席已成變數，網友也在北影的貼文下留言要求抵制王柏傑，「原來對你們來說，酒駕零容忍都是假的！」而他今（19）日原本要出席珠寶品牌DAMIANI開幕記者會，廠商在得知消息後立刻撤換人選，最後由蔡凡熙救火上陣。