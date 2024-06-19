臨終的怨恨！喵星人遭浪狗群開撕肚破腸流 江和樹批結紮成效不彰
台中市大里區河濱公園近來浪狗成群，夜間便進入社區攻擊落單貓咪，今天凌晨就有兩隻貓咪被野狗群圍獵後慘死。市議員江和樹批評市府為浪浪結紮效果不彰，致野性大發，現在敢圍攻弱小的貓咪，未來就可能攻擊上夜班民眾、清晨出門的老人與小孩。
記者顏幸如／台中報導
江和樹出示驚悚的監視畫面，今（19）日凌晨1點多，6隻浪浪出現在社區追逐貓咪，有的猛搖尾巴堵路把風、有的進入民宅騎樓或車底下把貓咪趕出來，一旦趕到馬路，就群起上前撕咬甚至惡意拋飛，把貓咪咬得只剩一口氣後，再得意揚長而去，天亮人們起床發現時，肚破腸流的貓咪早已斷氣。
江和樹指出，大里河濱公園常有愛媽餵養浪浪，導致野狗成群，基於尊重生命，附近民眾未出面阻止。但近來發現這群野狗經常在深夜進入社區尋找「獵物」，不光是流浪貓，有些家戶養的貓咪若夜間仍待在屋外，就會成為牠們攻擊的目標。光是今天凌晨就有兩隻貓咪慘死。
江和樹指出，從影片中可以發現，這些野狗的耳朵都未剪，代表不曾結紮，所以野性比較重，現在敢攻擊貓咪，接下來就會追逐夜歸行人和機車，以及清晨運動的老人家、上學兒童，未來出事時誰該負責？呼籲市府重視潛藏的危機。台中市動保處表示，目前大里區通報流浪犬群聚案件僅1件、另民眾借用誘捕籠捕獲5隻流浪犬，今日已派動物管制員到現場周邊加強巡視。