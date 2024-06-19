女股神加持、台積電衝971元再攻新天價　今年市值增逾9.76兆元

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在伍德買進台積電ADR之際，投行海納國際集團（SIG）對台積電ADR維持正面評級，並將目標價從180美元上調至200美元。
根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）6月發布最新新聞稿，上修今年全球半導體產值預測，預估年增16%，並樂觀看待2025年記憶體和邏輯產業推動產值有望持續成長12.5%，預計將連續兩年強勁成長。
同時，美國半導體行業協會（SIA）也表示，2024年4月全球半導體行業銷售額達到464億美元，年增15.8%，季增1.1%。2024年4月美洲市場的年增長最為顯著，達到32.4%，而中國市場年增長23.4%，亞太地區（不包括中國和日本）成長11.1%。相對地，歐洲市場年減少7%，日本市場則是下滑7.8%。
人工智慧應用百花齊放，潛在商機備受矚目，半導體業者後市看好，市場看好AI晶片龍頭輝達及晶圓代工龍頭台積電將是這波AI熱潮下最大受惠者。也因此在市場資金追逐下，輝達與台積電股價、市值不斷創高，輝達在股票分拆後，股價延續強勁走勢，昨（18）日收在135.58美元，市值達3.33兆美元，超越蘋果及微軟，一舉登上全球第一。
同樣台積電今日再創新天價，盤中最高達971元，市值攀高至新台幣25.13兆元。台積電今年來股價大漲376元，市值激增約9.76兆元。