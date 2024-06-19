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快訊／王柏傑酒駕誤事！台北電影節證實：他已取消頒獎典禮行程

▲王柏傑18日酒駕出事，取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。（圖／翻攝自王柏傑臉書）
▲王柏傑18日酒駕出事，取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。（圖／翻攝自王柏傑臉書）

記者朱祖儀／台北報導

藝人王柏傑昨（18）日下午在台北市內湖區金莊路129號一帶與遊覽車發生擦撞，結果剛下車就被警方發現他渾身酒氣，一測酒測值果然高達0.44毫克，當場被依公共危險罪現行犯逮捕，形象大傷，如今也丟掉不少工作，今日稍早台北電影節也證實，王柏傑已取消出席7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮，至於非常演員企劃，台北電影節也將先行下架王柏傑個人影片資料。

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王柏傑和謝欣穎17日一起到新莊看PLG籃球冠軍賽，深夜喝了威士忌和啤酒後才回家。18日下午3點半2人一起出門，沒想到路途上便發生意外，當時前方遊覽車正要左轉進入停車場，由於遊覽車轉彎幅度較大，使得王柏傑無法繼續直行，只能停下來等待遊覽車先過，結果下秒遭遊覽車右後車尾擦撞到左前車頭。但警方獲報到場，發現王柏傑身上飄出濃濃酒味，隨即實施酒測，發現其酒測值高達0.44毫克，隨即將王柏傑移送至士林地檢署。

原本王柏傑預計出席7月6日舉行的台北電影節，還獲選台北電影節「非常演員」，未料現在發生酒駕一事。今日台北電影節表示，對於王柏傑的酒駕行為深感遺憾，也反對觸法行為，目前王柏傑已取消參加台北電影節頒獎典禮的行程，至於非常演員企劃，台北電影節也會先行下架王柏傑個人影片資料。此外，台北電影節也指出，王柏傑已意識自己行為不當，將在家進行反省檢討。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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