王柏傑車禍「酒測值飆高」！修杰楷共患難KTV鬥毆 無奈回應了
知名演員王柏傑昨（18）日下午在台北市內湖區金莊路129號一帶與遊覽車發生擦撞，酒測值高達0.44毫克，當場被依公共危險罪現行犯逮捕。而身為好友的修杰楷3月才和王柏傑在東區KTV鬧出鬥毆事件，目前人正在新加坡拍戲，被問及此事，也無奈回應：「這真的是錯誤示範。」
記者吳昕蓓／綜合報導
王柏傑和謝欣穎17日到新莊看PLG籃球冠軍賽，結束後續攤喝了威士忌和啤酒後才回家，隔日下午2人一起出門送寵物狗去洗澡，途中便發生車禍意外。據《中時新聞網》報導，修杰楷剛從劇組收工就看到王柏傑酒駕的新聞，直言這真的是錯誤示範，被親友稱為教官的他也呼籲：「開車不喝酒、喝酒不開車。」
王柏傑事後表示，前一晚觀賞球賽確實有喝酒，沒想到過了10幾個小時，體內還是殘留酒精，當時酒測他還吸了很大一口，沒意識到自己已經酒駕：「我實在是沒有想到原來前一晚的酒精，可以到隔天的下午，竟然還可以測出來這麼多」，他也直言近期不敢再喝酒，並向外界道歉，「真的非常非常抱歉，真的沒想到是這個結果」。
事實上，修杰楷和王柏傑原本就是摯友，在《華燈初上》大談男男戀，兩人親上加親，3月修杰楷迎來41歲生日，和王柏傑等一眾好友在錢櫃忠孝店歡唱慶生，沒想到同行友人卻在電梯裡和一名幫派男子發生口角，修杰楷、王柏傑上前勸架，沒想到卻因此掛彩，被移送到警局，儘管雙方皆不提告，但均被依違反《社會秩序維護法》裁罰。