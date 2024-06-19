峮峮「超萌應援照」登日本Yahoo首頁！日粉懇求：來當專屬啦啦隊
中信兄弟啦啦隊女神峮峮（吳函峮）近日因為參與阪神主題日活動而引起高度關注，峮峮在活動中配戴了阪神吉祥物的虎耳朵，可愛造型吸引了大批現場球迷的目光，甚至還被日本媒體注意到，照片直接被登在日本Yahoo的熱搜首頁上，大票日本網友看到她的照片都忍不住直呼：「台灣啦啦隊太可愛。」
記者洪生儒／綜合報導
中信兄弟於6月15日至16日在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，而峮峮與其他啦啦隊成員改變了過往的風格，特別配戴了阪神虎耳在頭上做造型，事後也在IG上傳了一段短影片紀錄生活，不料因此登上日本媒體，吸引大批日本網友關注。
不少日本網友看到峮峮配戴虎耳的照片之後，都紛紛留言表示：「台灣啦啦隊好可愛」、「可以成為阪神隊的專屬啦啦隊嗎？」、「台灣的女孩們可以來日本為我們加油嗎？」、「眼睛冒愛心了」、「這次合作太棒了」、「戴虎耳的台灣啦啦隊真的超級可愛，戀愛了。」
事實上，峮峮除了在台灣擁有高人氣之外，過去出版的寫真集加上她也在日本雜誌亮相過，讓她在日本累積了一定的知名度。根據《ETtoday》報導，對於這一次可以跟日本啦啦隊有合作機會，峮峮也表示：「是很有趣的經驗，隊上目前還沒有日籍成員，跟他們互動後我覺得或許我們也能考慮增加不同國籍的隊員，將不同的啦啦隊文化融合。」