籲財劃法修法考量2面向！財長莊翠雲：精省後中央沒得到更多財源
立法院財政委員會今（19）日續審「財政收支劃分法」修正草案，財政部長莊翠雲表達2點看法，首先，她表示，財劃法修法必須考慮近年來中央與地方財政整體情勢，且要釐清事權劃分，精省後中央承接省府業務，支出也增加，中央沒得到更多財源。另外，地方政府水平分配也要有更大共識，不應為修法而修法，她認為「凝聚共識」更為重要。
財經生活中心/綜合報導
莊翠雲今日出席立院財委會，會前受訪時提到，地方財政在民國105年至107年之前是短絀，若有賸餘也不到百億元，但以民國111年為例，地方財政餘絀已達460幾億元，代表在中央統籌分配稅款，以及一般性補助與計畫型補助款挹注與地方政府的努力下，整體地方財政已比過往好很多。
她進一步強調，財劃法修法必須與事權劃分併同考量，這涉及《地方制度法》和行政區劃釐清。精省前有關收入大概有1500億元到中央，但精省後，中央並未如外界所說的多拿走1500億元的預算，因同時承接省府業務，支出達到2800億元，中央並沒有得到更多財源，相對還增加支出1300億元。
此外，勞健保、老農津貼等從原本的地方支出移轉至中央，在113年相關支出達1000億元，故財源分配也要考量到事權及支出的變動。至於地方政府之間水平分配部分，莊翠雲表示，各地方政府都爭取自己最有利指標，這部分要爭取更大共識，不需為了急於修法而修法，凝聚共識更重要。