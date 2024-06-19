老翁摑男逼讓博愛座！他揭「廢除後果」給這建議：要攻就自己受
因博愛座產生糾紛的事件層出不窮，一名75歲王姓老翁18日在台北捷運公館站上車後，向坐在博愛座使用手機的29歲尹姓男子要求讓座未果，竟大罵對方「沒教養」、「爸媽怎麼生的」，甚至還出手呼巴掌，兩人皆在中正紀念堂站下車，捷運警察隊趕抵現場後，尹男要求提告。對此，政治評論員周偉航指出，一旦廢除博愛座，就會變成全車都是博愛座，會使得讓座情勒無限擴大。
記者王德蓉／綜合報導
周偉航在臉書發文表示，最近有很多讓座爭議，只要一有讓座爭議，就會有人主張要廢除博愛座；不過依簡單的推理，一旦廢除博愛座，就會變成全車都是博愛座，會使得讓座情勒無限擴大。
周偉航說，身為台灣少數探討博愛座議題的倫理學研究者，他的建議是，如果覺得有人需要座位，那就自己化身為博愛座，趴在地上讓對方坐，「全民都是博愛座，你要攻就自己受。」
貼文曝光後，網友留言表示「我真心建議座位數量不變的條件下，設立博愛車廂。可以是列車正中央或前後加掛」，周偉航則回「博愛車箱內也會扭打，非博愛車箱也會有類博愛座的扭打」；還有人說「捷運的座位全部廢掉，大家都用站的」，周偉航表示「會有搶握柱子的博愛柱爭議和搶握把手的博愛把爭議」。