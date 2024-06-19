小S好尷尬！ 節目中脫口「你是不是很破處」 不會用流行語出糗了
藝人小S和派翠克主持《小姐不熙娣》收視率頗佳，兩人在節目中一搭一唱展現絕佳默契。近日，節目中派翠克抱怨某墨鏡品牌沒有寄新品給他，卻給網紅林瑄，讓他崩潰，小S在一旁聽完後，感受到派翠克的心碎，直言「你是不是很破處？」原來她要講「破防」卻講成「破處」，在眾人面前出糗。
記者薛羽彤／綜合報導
《小姐不熙娣》近期節目中，邀來4組藝人分享閨密瘋狂行徑，談到網紅林瑄時，李明川羞愧表示自己不認識她，派翠克則介紹某墨鏡品牌和BLACKPINK成員Jennie聯名新品，台灣非常少人有，品牌主動送給林瑄，顯示她的地位。同時，派翠克崩潰表示，他也是這家品牌的愛用者，而且品牌很常拿他的照片去轉發，他在節目隔空向品牌喊話，「為什麼我沒有，你們幹嘛！我一天到晚戴你們家的墨鏡！」
小S不解，認為派翠克知名度也滿高的，李明川也替他緩頰認為搞不好這支墨鏡是限定女性，所以才沒有寄給派翠克。小S接著說出「你是不是很破處？」驚人之語不但讓在場來賓一頭霧水，還嚇壞眾人，李明川趕緊糾正小S「破防！」小S自知出糗立刻尬笑，派翠克也大喊「我沒有拿到是不是就是妳害的！」
節目片段引起網友熱烈討論，笑喊「破處講完還講破格，笑死」、「吳怡霈：你到底有沒有帶奶ㄗ⋯腦子來錄影啊」、「用了很多最新網路用語」、「把破防講成破處的也真的只有徐熙娣了。」
「破防」一詞其實源於線上遊戲，原先是指在遊戲中「突破對方的防禦」。後來這個詞被延伸為「突破心中防線」的意思，當大家看到什麼，對心裡造成巨大衝擊時，就會使用「破防」一詞；只要內心深深被觸動，都可以用「破防」來形容，普遍使用在悲傷、感動、惆悵、崩潰等情境。