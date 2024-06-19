教育部攜手台灣學術網路　多面向助學校強化資安防護

在數位時代下，資訊安全越發受到重視，其中教育部攜手有近百萬台聯網主機的台灣學術網路（TANet），分別在事前預防、事中偵測以及事後修補等多面向，最大程度降低學校網路遭受攻擊帶來的影響。
記者林則澄／台北報導
教育部指出，108年起攜手境內有近百萬台聯網主機的最大的網路服務提供者（ISP）之一的台灣學術網路（TANet），構建學術網路資安防護處理機制，透過團隊協同合作，分別在事前預防、事中偵測、事後修補等多面向提升教育單位資訊安全，共同面對來自物聯網以及不同類型資安的攻擊威。
事前預防部分，透過主動偵測、主動關懷，提前發現學術網路內各個主機環節的資安弱點，及早發現並及早修復；事中偵測部分，透過全國各個教育網路節點構建的偵測系統，即時發現外來攻擊行為，進行跨單位預警、自動分享、迅速通報；事後修補部分，透過各個團隊協同合作，主動關懷，協助各個終端單位確實修補弱點，最大程度降低網路攻擊造成的影響。
教育部表示，藉由事前預防、事中偵測以及事後修補等面向著手，提供學校網站弱點掃描以及技術支援，同時實地稽核國立大專校院，完善整個教育體系學術網路資安防護工作，期許協助台灣建構更強韌、更安穩、更安全的學術網路環境。