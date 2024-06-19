漢來海港「隱藏優惠」挖出！這時段8折 　「981元吃到飽」超划算

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近日有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報」分享，原來漢來海港餐廳晚餐有「晚鳥優惠」，只要晚上19:30後進場，就能享有原餐價8折優惠，即晚餐原價為1090元＋10%（台北店為1180元＋10%），打8折後再加上原本餐價的10%後，每人餐價只要981元，讓網友直呼划算，因為餐廳晚餐時段營業到21:30，所以即便19:30入場，仍然還有2小時時間可以大快朵頤。
19:30入場依舊能吃到完整晚餐餐點 21:00停止供餐
針對此晚鳥優惠方案，漢來美食回應，其實該優惠行之有年，只是一直都沒有刻意對外宣傳，晚餐時段自17:30開始，顧客可用餐到21:30，足足有4小時，但是有不少顧客是吃飽後就選擇直接離席，也因此19:30之後會有許多空位，於是餐廳推出此晚鳥方案。
漢來美食也提到，漢來海港餐廳大多設至於百貨商場內，因此只要有現場顧客約莫19:00左右來詢問是否有位子時，都會請客人再去逛一圈，19:30再入場，即能享有8折優惠。而漢來美食也強調，19:30的時間入場，餐廳上的餐點依舊都還有陸續提供，一直到21:00之後才會停止供餐。
想賺到晚鳥8折優惠 需現場候位
另外，針對網友提到「漢來海港漢來分店的19:45可以事先訂位」，漢來美食則解釋，該狀況應是單一分店的某些淡季日期（非假日）可以這樣實施，因為漢來海港僅有在特殊大節日會規劃晚餐有兩個餐期，即第一餐期用餐時間為17:30～19:30、第二餐期為19:30～21:30，也就是說，平常日時顧客都可以從17:30用餐至21:30，也因此，想要吃到19:30入場的晚鳥優惠，大多是現場候位方式，因此想賺到8折折扣，還是需靠點運氣。
另外，以Buffet打響名號的「饗賓餐旅集團」，近日則是推出綠竹筍佳餚新菜，像是「旭集」，就吃得到日式風味的「綠竹筍明太子田樂燒」、「涼拌雙筍沙拉」。而蔬食buffet「果然匯」則是以手作義式餅皮，抹上茄汁沙拉醬，推出「爐烤綠竹筍披薩」。國民buffet「饗食天堂」則端出「鮮筍香菇雞湯」，湯頭清爽、甘醇滋補，道道皆是仲夏美饌。