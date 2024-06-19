國會改革又有民調出爐！覆議案若未過 民眾倒閣支持度超驚人
立法院三讀通過國會改革法案，但行政院認為條文窒礙難行，移請立法院覆議，立法院預計21日處理。《鏡新聞》今（19）日公布最新民調，結果顯示，有47.4％民眾支持政院提出覆議，若覆議案未過，有41％民眾支持倒閣。
政治中心／綜合報導
《鏡新聞》今（19）日公布最新民調，結果顯示，針對行政院就《立法院職權行使法》移請立法院覆議，有47.4％民眾表示支持、25.0％民眾表示不支持，另外有27.6％未表態。倘若立法院對《立法院職權行使法》進行覆議後決議維持原案，調查結果顯示，有41.0％民眾支持立法院對行政院長提出不信任案（倒閣）；37.5％民眾表示不支持，21.5％未表態。
民調結果也顯示，若立法院對行政院長提出不信任案（倒閣），41.7％民眾支持行政院長在提出辭職時呈請總統解散立法院、44.4％民眾表示不支持解散立法院，13.9％未表態。
上述調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年6月16日至6月17日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話535人、手機537人，共1,072份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。