新住民同樂DIY！移民署辦手作編織杯墊講座 講師介紹菲律賓文化
移民署嘉義市服務站每月定期辦理家庭教育暨法令宣導活動，並安排多元文化、健康保健及消費者保護等課程，協助新住民朋友瞭解居停留法令及相關福利資源。近日服務站邀請菲律賓新住民羅戴娜分享母國多元文化，並和大家一起DIY菲律賓法式花邊杯墊。
國際中心賴正琳／綜合報導
羅戴娜說，菲律賓的國旗由白、藍及紅3種顏色組成，藍色代表人民忠誠、愛國的精神，紅色代表勇往直前的民族氣慨，靠近旗桿的是白色等邊三角形，代表人民對和平與安寧的盼望，三角形的3個角都有1顆星星，代表呂宋島、未獅耶及民答那峨島3個菲律賓主要群島，至於中央的太陽，代表自由的光芒普照整個菲律賓。
羅戴娜以菲律賓國旗顏色的流蘇繩和新住民朋友一起DIY波希米亞風圓形杯墊。越南新住民杜拉說：「杯墊是以法式繩結製作，沒有使用勾針等工具，只以雙手重複打繩結就可以完成，有趣且舒壓」。菲律賓新住民莎拉說:「菲律賓國慶日是6月12日，那天會舉辦遊行及煙火晚會，今天和大家一起以國旗的顏色製作杯墊，雖然製作方式有點難，需要靜下心來慢慢做，但做完會很有成就感」。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過辦理宣導活動，讓參與民眾瞭解多元文化，從不同的視角認識與欣賞各國風土民情。6月是畢業的季節，來台就學的外僑生畢業後在台覓職，得申請延期居留1年，必要時，可以再申請延期居留1次，總延期居留期間最長為2年，同學畢業後可持護照、居留證及畢業證書等文件向移民署各服務站提出申請。此外，自今(113)年3月1日起，外國人在台逾期居留罰鍰已提高為新台幣1萬元至5萬元，提醒持居留證的民眾要留意效期，以免影響相關權益。