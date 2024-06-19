蘋果AI看得到吃不到！外媒酸：追上潮流卻遺漏90%的iPhone用戶
經過兩年的等待，蘋果執行長庫克（Tim Cook）終於在全球開發者大會（WWDC）上，公布AI規劃，首次展示全新蘋果自研AI人工智慧技術「Apple Intelligence」，目前蘋果AI只能夠在配備A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，與日後推出的新款機型，以及搭載M1晶片或更高版本的iPad和Mac電腦才得以運行，此外，蘋果AI也只會深度整合iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia或未來新版本作業系統。
記者鄭妤安/台北報導
蘋果終於搭上了生成式AI的潮流，AI系統預計將當前所有功能全面升級，例如總結文件、審查文字、建議訊息、創建表情符號等，但此一技術的飛躍僅適用於上述的硬體規格與系統版本，外媒《EL PAIS》吐槽，全球約有15億iPhone用戶，最新一代iPhone 15 Pro和Pro Max銷量約有1億部，換言之，只有不到10%蘋果手機用戶能使用蘋果AI，90%的使用者都被遺漏，其餘iPhone也將無法使用改進後能夠更好理解請求、透過ChatGPT解決問題的Siri數位助理。
蘋果尚未提供任何信息說明仍處於新AI系統之外的不同平台當前型號，是否能夠在未來通過處理器或通過訪問相同的私有雲計算網絡來訪問這部分功能。改進後的Siri將無法在智慧手錶或智慧揚聲器上使用，此一事實令外國科技分析師大感失望。
《彭博社》的蘋果記者Mark Gurman曾預測，蘋果的AI將具有可在所有蘋果設備上使用的優勢，如今卻轉為警告表示，該公司對AI的推動將花費數年時間才能獲得回報並完成，AI新功能可能不會對今年的iPhone銷量產生太大推動作用。