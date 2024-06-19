輸液危機解除？進口加增產逾百萬袋沒缺貨 最快10月供應恢復平穩
市佔率高達7成的輸液大廠「永豐化學」因未符合規範停產，但國內也因此面臨食鹽水輸液缺貨危機。對此，食藥署今（19）日表示，透過國內廠商增產並核准專案輸入，截至目前為止已有112萬袋到貨，也依照醫院通報分配88萬袋。強調目前各醫院使用端都沒有缺貨，主要影響是內部庫存問題，預計最快10月份讓食鹽水供應恢復平穩。
記者魏妤庭／台北報導
永豐化學新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而被勒令停止生產，影響大型輸液藥品供應。為了使輸液不受影響，食藥署自今（2024）年5月初就開始採取各項因應作為，除了針對臨床需求部分，請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入。
食藥署表示，截至本週為止，專案輸入生理食鹽水，以500ml為計，抵台數量已經達到88萬瓶/袋，其中包含本週有54.6萬。增產部分還需要時間，但近2週已經提供24萬袋。並且經調查臨床需求，直至6/18中午為止，已陸續分配給醫療機構共174家次，國產加上專案輸入合計68萬瓶。
食藥署表示，目前已將替代藥品資訊公布在「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可以到該平台通報，便會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應。截至6/18中午為止，已經有359間醫院及診所通報、共媒合724件。
食藥署表示，將持續調度藥品供應，呼籲醫療機構，各類大型輸液藥品切勿大量或重複訂購，避免浪費及使用於非臨床必要用途。