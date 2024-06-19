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中華羽球隊拚巴黎奧運獎牌！巨蛋實戰模擬　總教練劉佳城點兩狀況

▲戴資穎確定以第三種子出征巴黎奧運，在生涯最後一舞目標金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎確定以第三種子出征巴黎奧運，在生涯最後一舞目標金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/高雄報導

隨著巴黎奧運倒數38天，中華羽球隊正積極備戰，並計劃7月20日啟程前往法國前，在高雄巨蛋進行實戰模擬訓練，總教練劉佳城提到，本屆奧運有兩大狀況，包括選手村沒有冷氣，以及歐洲夏季高溫，但在體育署和國家訓練中心全力支援下，讓選手能無後顧之憂備戰。

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戴資穎、周天成狀況佳　總教練劉佳城：目標奪牌

劉佳城表示：「巴黎奧運我們的目標就是奪牌，至於獎牌顏色就看選手的狀況。」總教練提到，等到7月12日抽完籤後，將針對籤表來模擬對手，在隊內辦比賽，像是湯優盃前協助選手準備，針對選手需要的特性來備戰奧運。

戴資穎生涯最後一舞瞄準奧運金牌，也將所有精力擺在這屆奧運，先前小戴因受到膝傷困擾，陸續退出各項賽事，談到戴資穎的身體情況，劉佳城說：「小戴恢復狀況很好。」

去年周天成驚罹大腸癌，今年馬不停蹄參加各項賽事，透過以賽代訓方式調整狀態，對於他的身體狀況，劉佳城表示：「小天剛從澳洲回來，國外一直都有與他聯絡，狀況一直都有掌握。」他強調，隨著奧運時間倒數，目前最重要的就是避免受傷。

中華羽球隊720出發　高雄巨蛋實戰模擬

中華羽球代表團預計於7月20日出發前往巴黎，劉佳城指出，除了選手村沒有冷氣，歐洲夏季的高溫和濕度也是一大挑戰，非常感謝體育署和國訓中心的支援，為選手們準備了移動式冷氣和電風扇，以應對高溫。

在出發前往法國巴黎之前，羽球代表團將模擬奧運場館進行訓練，並協調高雄巨蛋進行實戰模擬，以確保選手們能在奧運賽場上發揮最佳狀態，劉佳城說：「主要等到7月12日抽完籤才會進行模擬，等到對手確定再進行模擬也比較有幫助。」

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