影／寵物貓叼魚給飼主！泰國正妹一覺睡醒 床上竟然「出現死魚」
據說貓咪會將飼主看作不會跳躍而且沒有謀生能力的「大貓咪」，擔憂人類會餓死，因此會將自己「打獵」到的蟑螂、蟲蟲、老鼠或獵物帶回來給飼主。一名泰國女孩在家熟睡一晚後，隔天醒來竟然聞到床上有「死魚」臭味撲鼻，一摸枕頭旁還真的多了一條魚。由於女孩平時有養貓，因此裝設了寵物監視器，調閱監視器後發現，自家貓咪在凌晨時分從屋外叼了一條魚回來，直接跳上床給熟睡的她，飼主知道真相後哭笑不得。
國際中心賴正琳／綜合報導
此事發生於泰國博他崙府（Phatthalung）的一處民宅，一名善心的正妹在家中養了12隻貓咪，因此她已經十分習慣半夜時貓咪在家到處活動，但有時她醒來時會發現床上多了「意外驚喜」，例如某天她在枕頭旁找到一條臭臭的死魚。
調閱監視器後，她看到她的貓咪叼著一條魚從窗戶上跳進房內，然後慢悠悠地跳到她的枕頭附近，就把魚擱在她旁邊，一臉「我來照顧你了！人類！」，模樣十分可愛。事後她將這段監視器畫面分享到社群平台，引發網友熱烈回應，直呼：「貓比人的智商還高啊！」
這名女孩受訪時說，一大早醒來聞到房內充滿死魚味本來不太開心，但看了監視器發現不是陌生人的惡作劇，而是自家貓咪的「體貼行為」後，她也是開心地接受了，但也希望自家貓咪不要再叼獵物給她。