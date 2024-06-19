7-11英倫風Hello Kitty周邊來了！夢幻聯動Ted Baker　99元起入手

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📍活動日期：6月26日15:00起至7月7日消費不限金額可換購；7月8日起至2024年8月20日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點，集滿6點加價購一款。
◾8公分公仔香氛座，共6款：299元換購1款、隨機出貨。一套6入組加1769元換購1組。
◾隨機公仔雕刻香皂，共6款：99元換購1款、隨機出貨。
◾限量30公分造型公仔存錢筒：999元換購1款
◾30公分聯名玩偶：499元換購1款
◾電話亭氣氛燈時鐘（附遙控器）：遙控夜燈功能，2種燈光切換。799元換購1款
◾造型陶瓷雙人午茶組：茶壺容量約480ml、茶杯容量約80ml 。599元換購1款
◾20吋行李箱：1499元換購1款
◾旅行盥洗杯組：299元換購1款
◾雙面漁夫帽，共2款：粉白款、黑灰款。399元換購1款
◾英倫十字紋皮革包，共2款：分別為黑款、粉款。649元換購1款
◾伸縮公仔雙夾層證件套，共2款：黑款、粉款。299元換購1款
◾550ml真空保溫瓶，共4款：黑金款、經典灰款、玫瑰金款、粉紅愛心款，內裡採用316不鏽鋼材質。399元換購1款
◾限量天絲涼被，共3款：粉色、紫色、灰色。899元換購1款
◾天絲涼枕，共3款：粉色、紫色、灰色。299元換購1款
◾天絲床包三件組，共3款：粉色、紫色、灰色，有雙人款加799元；雙人加大款加899元換購1款。
此外，全家看見花蓮震災後續恢復的需要，即日起至7月9日，與公益團體基督教芥菜種會合作，於會員APP啟動「0403花蓮震災家園恢復計畫」手機捐款服務，援助全台含花蓮等受災地區的災後家園恢復所需，包含提供生活物資、緊急救助金、房屋修繕、以工代賑等。
為鼓勵民眾響應捐款，凡活動期間單筆捐款滿500元，芥菜種會將再送出由災民手工製作的鳳梨酥給弱勢家庭，一份捐款，承載著兩倍關懷；另透過全家會員APP單筆捐款500元以上，就有機會抽到10杯Let’s Café中杯經典美式（共抽20名）。