魔獸回歸！7月再度登台打台北野馬 搭配表弟出賽最貴票價4800元
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）回歸！2024TAT亞洲巡迴賽台北站將於7月26日至8月1日在台北和平籃球館火熱開戰，由NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的台北野馬隊，與來自菲律賓、澳門及香港等共6支隊伍齊聚一堂展開頂尖對決，6月22日開始正式售票，最貴4800元，今（19）日台北野馬在三創園區舉行賽前記者會，記者會中宣布前洛杉磯湖人隊球星Quinn Cook加盟外，才幫T1台啤雲豹奪下隊史首冠的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也將加入球隊。Dwight Howard也透露自己即將於7月來台，並且會帶來更多NBA球星降臨台灣。
記者吳政紘/綜合報導
Dwight Howard透露，自己對於台灣有很深的感情，也把台灣視為第二故鄉，而他也在記者會中提到，自己上次來台有品嘗雞屁股，他也想介紹給「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、Quinn Cook等品嚐台灣夜市美食，三人也透過視訊大笑。
Quinn Cook把Dwight Howard是為老大哥，不管是2017年兩人在亞特蘭大老鷹隊，還是在洛杉磯湖人隊2019年、2020年球季打拚，都是Dwight Howard告訴他「什麼是職業球員的模範。」所以當他開口，Quinn Cook也馬上義不容辭參加。
魔獸回台 將再掀起旋風
2024TAT亞洲巡迴賽基於對亞洲籃球運動的熱愛，將來自亞洲不同地區的職業籃球隊伍聯合起來，打造具有競爭力和多樣性的平台。其中TAT台北站共6支球隊與會，包括台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶巖勇士與菲律賓波拉火箭，比賽採取循環賽制，每日共有3場賽事。
其中最受矚目的即是身兼球隊老闆兼聯盟股東的「魔獸」霍華德將率領自家球隊重回台灣，他還招募了2020年洛杉磯湖人奪下NBA總冠軍的隊友們再度聯手，要獻給台灣球迷史無前例的NBA饗宴。霍華德也向台灣球迷喊話：「台灣，我迫不及待要回來了！」
2024TAT亞洲巡迴賽台北站將於6月22日中午12:00準時於KKTIX售票系統準時開售，單日票價VIP區有4800與4600元兩種選擇，A區2000元Ｂ區1600元，2樓同樣也是有1200元與800元兩種選擇，並也會推出各項套票組合，全家Famiport也可購票。
此外，轉播資訊方面，2024TAT亞洲巡迴賽台北站的有線電視轉播將由緯來體育台72台、緯來精彩台214台即MOD313台進行轉播，線上觀看可鎖定The Asian Tournament官方Youtube頻道收看官方英文轉播。