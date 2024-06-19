以色列將對黎巴嫩全面開戰？真主黨威脅襲海法 美國急派特使調停
以色列與黎巴嫩真主黨衝突持續升溫，以色列國防軍（IDF）18日宣布，軍方已批准對黎巴嫩的行動計畫，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）更警告，與黎巴嫩真主黨「全面開戰」的決定很快就會做出。真主黨同樣不甘示弱，日前發布一段空拍以色列第3大城海法（Haifa）的影片，被解讀是暗示能夠針對海法發動空襲，威脅意味濃厚。美國特使霍赫斯坦（Amos Hochstein）出使當地，希望能夠緩和以黎之間的緊張情勢，但情況似乎難說樂觀。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，除了在加薩地區與哈馬斯戰爭外，以色列也一直持續與黎巴嫩真主黨發生摩擦，以色列於本月11日空襲黎巴嫩南部，造成真主黨高階指揮官阿布杜拉（Taleb Abdallah）死亡後，真主黨旋即發動大規模的火箭與無人機報復空襲，雙方局勢一觸即發。
而在真主黨曝光空拍以色列第3大城海法的影片後，卡茲揚言「是時候改變遊戲規則了」，警告準備發動對黎巴嫩的全面戰爭，以摧毀真主黨。卡茲表示，與黎巴嫩開戰將讓以色列付出代價，但國家必須團結一致，以確保居民的安全。真主黨則表示，除非加薩停火，否則不會停止對以色列發動攻擊。
美國不希望看到中東局勢再升級，拜登派遣特使霍赫斯坦出訪以色列與黎巴嫩，霍赫斯坦表示，拜登想要避免衝突進一步升級為更大規模的戰爭，並以「嚴重」來形容雙方目前局勢。
霍赫斯坦呼籲哈馬斯接受停火協議，以結束以色列與真主黨之間的衝突。霍赫斯坦也表示，在與黎巴嫩當局的會晤中，黎巴嫩當局指出他們「並不尋求局勢升級」。不過，駐黎巴嫩的聯合國官員警告，誤判導致局勢突然升高以及衝突意外爆發，是當地真實存在的巨大風險。