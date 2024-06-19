大谷翔平怪力轟帶動反攻！9局灌7分奇蹟大逆轉　道奇11：9洛磯

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1局下，洛磯打線靠著兩支二壘安打，加上高飛犧牲打，首局就攻下4分，道奇在2局上做出回應，Andy Pages敲出中左外野方向陽春砲，替道奇追回1分，2局下半，洛磯Elehuris Montero掃出一發兩分砲，洛磯擴大領先為6:1，3局上，道奇靠著大谷翔平的內野滾地球，打下一分。
4局下，Buehler又被Brenton Doyle擊出一發陽春砲丟分。6局上，大谷翔平敲出一發中外野方向陽春砲，本季第20轟出爐，113英里（約181公里）飛行距離476英尺，大谷這一轟是今年最遠的全壘打，同時也是道奇隊本季最長距離的一發「怪力轟」。
6局下，洛磯靠著安打串連，攻下一分，7局上半道奇先靠著Miguel Vargas的二壘安打再追回一分，隨後Chris Taylor選到保送，大谷翔平在一、二壘有人的情況下上場打擊，他鎖定偏高紅中直球，球飛向中外野方向，眼看就要形成長打，但洛磯中外野手Brenton Doyle上演精彩飛撲，沒收大谷翔平的安打。
Heyward代打滿貫砲 道奇9局上猛灌7分逆轉勝
洛磯7局下靠著高飛犧牲打再攻下1分。道奇在9局上攻佔滿壘，Jason Heyward上場代打掃出滿貫砲，一口氣將比分追到8：9，隨後大谷翔平敲安，Freddie Freeman獲得故意四壞，Teoscar Hernández在兩好三壞的情況下，敲出反方向超前三分砲，單局灌進7分，九局下順利守住勝利，終場道奇就以11：9逆轉擊敗洛磯。
Walker Buehler本場比賽僅投4局就被敲出7支安打狂失7分，洛磯先發投手Austin Gomber主投6.2局被敲5支安打失4分，大谷翔平本場比賽繳出4支1，2分打點，大谷本場比賽掃出本季第20轟，讓他追上勇士隊強打者Marcell Ozuna的20轟全壘打紀錄，此外，大谷開轟飛行距離達到476英尺，這是今年大聯盟官網觀測全壘打最遠的一發紅不讓。