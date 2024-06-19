日月潭最新渡假飯店！漢來日月行館將開幕 房間、大廳空間首曝光
日月潭將迎來最新渡假飯店！漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕，也是繼台北漢來大飯店自去年進駐南港後，再次跨足日月潭的全新飯店品牌。斥資11億元打造，坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，漢來日月行館可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，且號稱每個房間都可欣賞到。配合籌備進度，飯店也首次釋出房間、大廳等空間模擬圖。
記者葉盛耀/綜合報導
漢來日月行館原址乃是蔣公最著名的下榻住所，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色，每一間客房均可欣賞日月潭景致。此次改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，在飯店空間之中更融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間。
全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，從入住開始就能享受視覺美感與純粹放鬆，房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備，包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。
每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。
餐飲部份，漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，除能品嚐頂級海鮮食材與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理等服務。位於11樓的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，結合Live House音樂演出。而宴會空間規劃可容納22桌中式桌宴的無柱宴會廳與獨一無二的湖畔證婚露台，號稱無論企業晚宴、品牌活動、展演論壇、婚禮宴會都能全面滿足。
漢來日月行館提到，繼5月底舉辦首場實體招募活動，推出飯店專屬員工宿舍、語言及生活津貼三大薪資福利計畫，快速帶動漢來日月行館營運人力已達目標7成，為確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗，將再度於6月25日上午11點至下午4點半，在南投承萬尊爵渡假酒店舉辦第二場招募活動。
另外，同樣位處日月潭湖畔的「雲品溫泉酒店日月潭」，為搶攻暑期商機，於7月至8月舉辦多種精彩的活動與住客一起同樂，愛好DIY手作的大人小孩，雲品特別準備了數字油畫及黏土相框手作活動；而喜歡戶外活動的人，可參加飯店精心規劃的雲品趣旅行，上山下海探索山間秘境，徜徉在金針花海，欣賞這個季節獨一無二的景緻。
此外，於週末舉辦期間限定的親子互動活動和音樂及藝術演出，有原住民舞蹈、親愛愛樂的演出，以及親子溯溪魚蝦生態探索等，而週六還加碼推出「美人魚劇場」，在雲品即可觀賞到人魚表演者在水中曼妙的舞動，每週五至週日還開放加購人魚體驗課程，如此豐富有趣的暑期活動，準備讓大小朋友從早玩到晚，度過既充實又趣味的魔幻夏日。