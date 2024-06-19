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日月潭最新渡假飯店！漢來日月行館將開幕　房間、大廳空間首曝光

▲「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕，坐落於涵碧半島制高點，可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，飯店首次釋出房間、大廳等空間模擬圖。（圖／為空間模擬圖，漢來日月行館提供）
▲「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕，坐落於涵碧半島制高點，可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，飯店首次釋出房間、大廳等空間模擬圖。（圖／為空間模擬圖，漢來日月行館提供）

記者葉盛耀/綜合報導

日月潭將迎來最新渡假飯店！漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕，也是繼台北漢來大飯店自去年進駐南港後，再次跨足日月潭的全新飯店品牌。斥資11億元打造，坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，漢來日月行館可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，且號稱每個房間都可欣賞到。配合籌備進度，飯店也首次釋出房間、大廳等空間模擬圖。

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漢來日月行館原址乃是蔣公最著名的下榻住所，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色，每一間客房均可欣賞日月潭景致。此次改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，在飯店空間之中更融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間。

▲漢來日月行館首度曝光大廳空間。（圖／此為空間模擬圖，漢來日月行館提供）
▲漢來日月行館首度曝光大廳空間。（圖／此為空間模擬圖，漢來日月行館提供）
全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，從入住開始就能享受視覺美感與純粹放鬆，房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備，包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉

▲漢來日月行館標榜每一間客房均可欣賞日月潭景致。都可一覽日月雙潭環繞最美景觀。（圖／漢來日月行館提供）
▲漢來日月行館標榜每一間客房均可欣賞日月潭景致。都可一覽日月雙潭環繞最美景觀。（圖／漢來日月行館提供）
餐飲部份，漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，除能品嚐頂級海鮮食材與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理等服務。位於11樓的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，結合Live House音樂演出。而宴會空間規劃可容納22桌中式桌宴的無柱宴會廳與獨一無二的湖畔證婚露台，號稱無論企業晚宴、品牌活動、展演論壇、婚禮宴會都能全面滿足。

▲漢來日月行館的SPA休憩沙發區。（圖／此為3D模擬圖，漢來日月行館提供）
▲漢來日月行館的SPA休憩沙發區。（圖／此為3D模擬圖，漢來日月行館提供）
漢來日月行館提到，繼5月底舉辦首場實體招募活動，推出飯店專屬員工宿舍、語言及生活津貼三大薪資福利計畫，快速帶動漢來日月行館營運人力已達目標7成，為確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗，將再度於6月25日上午11點至下午4點半，在南投承萬尊爵渡假酒店舉辦第二場招募活動。

另外，同樣位處日月潭湖畔的「雲品溫泉酒店日月潭」，為搶攻暑期商機，於7月至8月舉辦多種精彩的活動與住客一起同樂，愛好DIY手作的大人小孩，雲品特別準備了數字油畫及黏土相框手作活動；而喜歡戶外活動的人，可參加飯店精心規劃的雲品趣旅行，上山下海探索山間秘境，徜徉在金針花海，欣賞這個季節獨一無二的景緻。

此外，於週末舉辦期間限定的親子互動活動和音樂及藝術演出，有原住民舞蹈、親愛愛樂的演出，以及親子溯溪魚蝦生態探索等，而週六還加碼推出「美人魚劇場」，在雲品即可觀賞到人魚表演者在水中曼妙的舞動，每週五至週日還開放加購人魚體驗課程，如此豐富有趣的暑期活動，準備讓大小朋友從早玩到晚，度過既充實又趣味的魔幻夏日。

▲雲品酒店日月潭推出暑期住房專案，將帶領住客造訪金針花海，欣賞這個季節獨一無二的景緻。（圖／雲朗觀光提供）
▲雲品酒店日月潭推出暑期住房專案，將帶領住客造訪金針花海，欣賞這個季節獨一無二的景緻。（圖／雲朗觀光提供）

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