讓他們不用再靠腰 幼安發起「百業善舉捐移位機」募集

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根據研究，徒手搬運容易造成嚴重的身體傷害，包括拉傷、挫傷甚至骨折，照護者更易患有肌肉骨骼問題，其中背部傷害尤其嚴重。2019年美樂健康管理顧問有限公司，獲知幼安教養院照護者的需求，捐贈兩台移位機給院方使用，有效為照護者創造友善照顧服務品質與空間。
為了減輕照護者職業傷害，幼安教養院分享使用美樂移位機數年的良好心得，希望能讓更多機構照護者也能重視，進而普遍使用，與老五老基金會共同發起「讓他們不用再靠腰-百業善舉捐移位機傳愛」活動，號召企業認購移位機轉贈有需求的社福機構。此事獲得美樂健康管理顧問公司全力相挺，以低於市價四折的愛心價格提供各界認養，希望有助於為照護者創造友善照服環境，減少職業傷害外，也提升服務效能，讓照護與被照護者都能有尊嚴，更快樂。
幼安教養院向國內各企業及愛心人士號召募集移位機，目標200台，將分別捐贈給全國各社福機構以及需要的地方。林勤妹表示，這項「百業善舉捐移位機活動」於今年五月開跑，截至目前已募得90台，其中知名導員范可欽率先響應，也呼籲各界一起傳愛，一台位移機可以減輕十名照護員工作負荷，照護員的路可以走得更遠，服務更多需要的人。
幼安教養院自1993年成立以來，默默耕耘於身障領域30年，服務對象涵蓋早期療育兒童、智能障礙者及失能長輩，提供機構照顧與社區服務。每年約服務2,000戶家庭，累計幫助近5萬多戶家庭。這次透過捐贈移位機，希望幫助到臺中市有需求的社福單位，進而引發更多企業及單位了解並支持輔具的應用，降低醫療資源及社會成本支出