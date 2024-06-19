李多慧轉型當鄉土劇女神？加入《天道》黃瑄誇有天分：微笑很陰險
南韓啦啦隊女神李多慧日前探班三立八點《天道》，演員亮哲與黃瑄初次見面就稱呼她「阿慧」藉此拉近距離，李多慧表示自己也有演員夢，亮哲一看到李多慧就說自己今天「單身」，黃瑄則笑著要李多慧別當小三，兩位前輩也教李多慧如何耍狠，黃瑄誇她表情到位，還有陰險的微笑。
記者李欣容／台北報導
聊起八點檔話題，今年43歲的亮哲馬上提到經典韓劇《順風婦產科》，沒想到李多慧竟回說那是在自己出生前播出的劇，引起眾人大爆笑。隨後李多慧也說亮哲的形象讓她想到韓國實力派演員崔秀宗，如果要到韓國發展他最適合飾演歷史劇中王的角色，黃瑄則是因為長得很美，飾演媽媽的角色會很有反差感。現場亮哲也傳授李多慧如何耍狠，看著李多慧完美複製的模樣，亮哲激動表示：「怎麼可以這麼可愛啊！太可愛了吧。」接著又教李多慧耍狠台詞，負責對戲的黃瑄給出9分的高分，認為她的表情很到位，而且還有陰險的微笑。
黃瑄分享自己從小就是味全龍球迷，這次和李多慧見面讓她圓夢了，認為兩人相當有緣，身負「家庭重任」的亮哲則說自己的爸爸和兩個女兒都很喜歡李多慧，希望可以帶簽名照回家送女兒，如願合照後還提醒工作人員一定要好好保護。