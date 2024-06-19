百萬YouTuber與親妹「喇舌」畫面曝光！粉絲無法接受：寒毛直豎

籃籃出賣若潼崩壞照「鼻孔張超大」！願給網友封口費：不要傳給她

▲籃籃（左）出賣若潼私下醜照，鼻孔張超大也PO出來，笑說願給網友封口費。（圖／籃籃Threads）
▲籃籃（左）出賣若潼私下醜照，鼻孔張超大也PO出來，笑說願給網友封口費。（圖／籃籃Threads）

記者薛羽彤／綜合報導

「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊隊員，被視為業界的榜樣。籃籃近日在Threads連發2張好友若潼的醜照，還說：「發在脆，若潼應該不會發現」，只見若潼鼻孔張超大，表情也不太好看，網友笑喊：「籃籃真壞！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲籃籃（左）偷偷出賣若潼醜照，還特地放在Threads，因為若潼沒有開通帳號。（圖／籃籃Threads）
▲籃籃（左）偷偷出賣若潼醜照，還特地放在Threads，因為若潼沒有開通帳號。（圖／籃籃Threads）
籃籃近日在Threads連發兩張樂天女孩若潼的詭異照，還寫上「發在脆，若潼應該不會發現」，明顯是偷偷出賣好友。第一張若潼和籃籃合照，兩人一起撐大鼻孔對著鏡子自拍，網友看到後表示，「可以做一套出賣若潼系列照了」、「若潼在你後面他非常火」、「鼻孔沒髒東西」、「籃籃壞透了…各人造業各人擔」、「李若潼這鼻孔也張的太大了！而且表情也好母湯，籃籃真壞。」還有網友笑說要封口費：「只有萬惡的金錢，才能封住我的嘴」，籃籃也回應「來！你開個價吧！」

此外，籃籃今（19）日再度PO出若潼的私照，她在燒肉店擺出念經的姿勢，戴著帽子表情嚴肅，有別於在球場邊的甜美形象，逗樂不少網友，「若潼是不是要先超渡這些肉完後再來開吃啊」、「吃飯前要先唸經？」、「怎麼會有仙姑在吃烤五花肉」、「aka嘉義最美仙姑」、「若潼會追打籃籃。」

▲若潼私下搞笑的模樣被籃籃出賣。（圖／籃籃Threads）
▲若潼私下搞笑的模樣被籃籃出賣。（圖／籃籃Threads）
▲若潼在球場邊的甜美形象，與籃籃PO的照片差很大。（圖／若潼IG）
▲若潼在球場邊的甜美形象，與籃籃PO的照片差很大。（圖／若潼IG）

籃籃挑大梁主持節目、演八點檔？本人給答案了「曾有機會演電影」

《綜藝大集合》、《全民星攻略》都給真的？釣出主持人籃籃親解答

敬業到心疼！籃籃爬18米電塔狂尖叫　一停機噴淚：誰說不恐怖　

籃籃成啦啦隊標竿有原因！大學賣鞋子存錢買機車　阿嬤看到偷偷哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載