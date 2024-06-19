籃籃出賣若潼崩壞照「鼻孔張超大」！願給網友封口費：不要傳給她
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊隊員，被視為業界的榜樣。籃籃近日在Threads連發2張好友若潼的醜照，還說：「發在脆，若潼應該不會發現」，只見若潼鼻孔張超大，表情也不太好看，網友笑喊：「籃籃真壞！」
記者薛羽彤／綜合報導
籃籃近日在Threads連發兩張樂天女孩若潼的詭異照，還寫上「發在脆，若潼應該不會發現」，明顯是偷偷出賣好友。第一張若潼和籃籃合照，兩人一起撐大鼻孔對著鏡子自拍，網友看到後表示，「可以做一套出賣若潼系列照了」、「若潼在你後面他非常火」、「鼻孔沒髒東西」、「籃籃壞透了…各人造業各人擔」、「李若潼這鼻孔也張的太大了！而且表情也好母湯，籃籃真壞。」還有網友笑說要封口費：「只有萬惡的金錢，才能封住我的嘴」，籃籃也回應「來！你開個價吧！」
此外，籃籃今（19）日再度PO出若潼的私照，她在燒肉店擺出念經的姿勢，戴著帽子表情嚴肅，有別於在球場邊的甜美形象，逗樂不少網友，「若潼是不是要先超渡這些肉完後再來開吃啊」、「吃飯前要先唸經？」、「怎麼會有仙姑在吃烤五花肉」、「aka嘉義最美仙姑」、「若潼會追打籃籃。」